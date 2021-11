El TSXG defiende la "imparcialidad" de los jueces en los casos de violencia de género, a los que pide no culpabilizar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha destacado que quien ejerce la función judicial "lo hace con imparcialidad" y "no es enemigo" de las víctimas de violencia de género y ha abogado por "no perder el tiempo buscando culpables entre los jueces y juezas".

Así lo señala en una declaración institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que indica que esta fecha "obliga a reflexionar" sobre esta lacra en la sociedad.

"Sorprende, a estas alturas, el número de casos de violencia de género. Aún estando Galicia por debajo de la media estatal, en la comunidad se registra una tasa de 12 víctimas por cada 10.000 mujeres. Y sorprende y entristece, también, que nuestra juventud quiera ignorar esta situación, pues el 20% de los adolescentes cree que la violencia de género no existe, según una reciente encuesta", señala el texto.

En este sentido, apunta que cuando se quiere dejar atrás conductas propias del patriarcado, "no se deben admitir recaídas en las que se niegue la igualdad de género o se incurra en situaciones, completamente inadmisibles, de violencia".

Además, indica que jueces y juezas desarrollan su función "bajo el respeto de la presunción de inocencia, pero también el prisma de protección a la víctima y a las personas vulnerables". "En nuestro ejercicio profesional, y en la aplicación de esa presunción de inocencia, sin la cual no tendríamos un Estado de Derecho, debemos admitir generar, en algún caso, decepción", sostiene.

Con todo, precisa que "mayor sería la decepción" si toman partido en esos casos y deciden "sin pruebas válidamente obtenidas y valoradas correctamente". "Esto es algo sencillo de explicar, pero, tal vez, difícil de asumir", señala el TSXG, que asegura que "una de las grandezas de la profesión" radica en "recibir críticas por cumplir con la Constitución y con la Ley".

Así, aboga a "no confundirse" y subraya que "quien ejerce la función judicial lo hace con imparcialidad" pero "no es el enemigo de las víctimas". "El enemigo está perfectamente identificado y, por ello, se impone actuar con la Ley y el Derecho, pero también con la prevención. No perdamos el tiempo buscando culpables entre los jueces y juezas; ganémoslo poniendo barreras a la desigualdad en nuestra sociedad", indica el texto.

Además, apunta que "cuando se produce la violencia sobre la mujer, el sistema ya ha fracasado y solo queda la reparación mediante el

proceso penal". "En el desarrollo de ese proceso penal, las juezas y jueces tendremos que seguir buscando herramientas que nos ayuden a mejorar en la atención a las víctimas. Tenemos la formación y sensibilidad necesaria para ofrecerles un trato digno, pero necesitamos medios", incide.

Tras destacar que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha diseñado un plan de refuerzo para mejorar

el servicio que prestan los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer de las siete grandes ciudades gallegas, considera necesario reforzar la plantilla que presta servicio en estos órganos. "Por eso, contamos con la sensibilidad de la Xunta de Galicia en esta materia para que aumente el número de funcionarios en estos órganos judiciales", reclama.

FISCALÍA SUPERIOR

Por su parte, también con motivo de la celebración del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, ha remitido otro comunicado a los medios en el que reafirma la implicación de todos los fiscales de la comunidad en la lucha contra la violencia machista, que califica como una "delincuencia selectiva y degradante".

Además, califica de "inasumibles" los datos registrados en sus memorias anuales, que reflejan tres mujeres asesinadas en 2019 y más de 6.000 víctimas de violencia machista.

Para la Fiscalía Superior de Galicia la lucha contra la violencia de género y contra la violencia vicaria es "un objetivo de primer orden. "Algo inaceptable para la sociedad y también para el ministerio fiscal", apunta.

A este respecto, el fiscal Superior de Galicia subraya la importancia de avances legislativos como, en el caso de Galicia, la inclusión de la violencia digital en la normativa autonómica.

Por último, traslada la solidaridad del Ministerio público con las víctimas e indica que la educación, la familia, la respuesta social y del sistema judicial, además de la visibilidad de sus logros, les anima

a continuar "sin descanso en la consolidación de la dignidad de la

mujer en aras de una igualdad real".