El TSXG ratifica la condena de 21 años de cárcel para el hombre que asesinó a cuchilladas a su mujer en Gondomar en 2020

Advierte de que no se puede aplicar la atenuante de confesión y recuerda que el acusado no colaboró con la investigación



VIGO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado sentencia en la que desestima los recursos interpuestos por la defensa y también por las acusaciones, en el caso de Valentín A.B., que fue condenado a 21 años de prisión por asesinar a su mujer a cuchilladas en el domicilio familiar de Gondomar (Pontevedra), en diciembre de 2020, y ha ratificado íntegramente la sentencia condenatoria.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, dictó sentencia, en base al veredicto de un tribunal de jurado, por la que impuso 21 años de cárcel a Valentín A.B., como autor de asesinato de su mujer, Soledad, con las agrabantes de parentesco y género. Además, el tribunal provincial impuso también la privación de la patria potestad en relación a uno de sus hijos, que padece una grave discapacidad, la prohibición de acercarse o comunicarse con él por 26 años, y la medida de libertad vigilada por un período de 5 años tras salir de la cárcel.

El procesado recurrió la sentencia, al entender que no se había tenido en cuenta la circunstancia atenuante de confesión, basándose en la declaración de un taxista, a quien Valentín le dijo: "Llama a la Guardia Civil, que he matado a mi mujer y yo me estoy muriendo".

El TSXG desestima este motivo de apelación porque la atenuante no fue solicitada en el escrito de defense y se pidió tardíamente. Asimismo, y en cuanto al fondo, considera "evidente" que esa circunstancia no se produjo porque el acusado se manifestó así ante un particular y no ante una autoridad policial o judicial.

Además, señala en su sentencia el alto tribunal gallego, Valentín no mantuvo una actitud colaboradora con la investigación, sino que, al contrario, "se negó a declarar, o bien mantuvo una amnesia selectiva, sin reconocer los hechos" y negándose a que se le realizara una prueba de ADN.

Por otra parte, la acusación particular, que ejerce el hijo mayor de acusado y víctima, también presentó recurso para solicitar que se tuviera en cuenta la circunstancia agravante de ensañamiento, que fue, en su opinión, injustamente rechazada por el tribunal de jurado.

El tribunal popular no consideró probado ese ensañamiento, es decir, que el acusado se excediera en su agresión para aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. Por contra, el jurado expuso que se trató de un ataque rápido, que no permite inferir otra intención que la voluntad de matar.

Tras desestimar estos y otros motivo de apelación, el TSXG ha dictado sentencia en la que confirma íntegramente la resolución de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

HECHOS

El crimen tuvo lugar en la tarde del 2 de diciembre de 2020, cuando Valentín atacó a su mujer con un cuchillo, causándole 8 heridas graves (varias de ellas mortales) y otras lesiones por todo el cuerpo, sin que ella tuviera posibilidad de defenderse, ya que tenía problemas de movilidad.

El taxista que habitualmente llevaba y traía al hijo menor del matrimonio al centro especial al que acudía, fue el que descubrió lo ocurrido, al llegar de regreso al domicilio familiar con el joven y ver que sus padres no acudían a la puerta a recogerlo. El chófer llamó al padre a su móvil, y éste le pidió que llamase a la Guardia Civil porque había matado a su mujer y él se estaba desangrando (se cortó las muñecas y se clavó el cuchillo en el pecho para suicidarse).

En el juicio celebrado en junio pasado en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, Valentín A.B. afirmó que no recordaba nada de lo sucedido, y argumentó que la convivencia con su mujer era mala, que él quería divorciarse pero ella no accedía, y que Soledad lo insultaba con frecuencia.