Ucrania.- La Xunta lamenta las "consecuencias" de la guerra pero advierte que el problema de energía viene ya de "antes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado las "consecuencias de la guerra" que "se están empezando a ver ahora", pero ha advertido de que el problema energético en España viene de "antes" y deriva de una "transición energética mal planificada".

"Por desgracia es un tema de enorme calado. Las consecuencias de la guerra las estamos empezando a ver ahora, esto es lo primero que tenemos que asumir y, por desgracia, esto es así. Un tema de enorme envergadura", ha manifestado, a preguntas de los medios, el vicepresidente primero.

Así, ha observado que duda de que "un solo país" pueda alcanzar una solución, por lo que menos una comunidad autónoma, pero ha comprometido que el Gobierno gallego "intentará que la economía funcione lo mejor posible".

Rueda ha reflexionado acerca de que la cuestión energética "no es solo consecuencia de la guerra". "Ya teníamos problemas como consecuencia de una transición energética mal planificada y veníamos avisando", ha avisado el número dos de la Xunta, quien ha apuntado que "ahí sí se pueden hacer cosas para que el impacto que supone la electricidad y su energía no sea tan fuerte, con independencia de las consecuencias de la guerra, que también las tiene". "Pero no es solo por eso, porque las sufríamos antes", ha aseverado.

El vicepresidente primero de la Xunta ha señalado que seguirán "insistiendo" en esta cuestión y tratando de que "la economía gallega siga funcionando de la mejor manera posible y afecte lo menos posible".

"Pero por desgracia, estamos en esta situación y las consecuencias las vamos a sufrir. Ojalá se solucione cuanto antes y pudiese empezar la recuperación, pensando en la gente que está viviendo la guerra en primer término y, luego, en Europa, que va a sufrir las consecuencias", ha sentenciado.