UGT cree que el CGPJ "actúa a espaldas de la realidad de la justicia" al rechazar reforzar Santiago con nuevos jueces

Publicado 14/05/2019 13:16:55 CET

Pide disminuir el carril bici para crear más plazas de aparcamiento en los juzgados compostelanos y que su reforma se haga de tarde

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado sindical de UGT-Xustiza de A Coruña, Manuel Díaz Mato, ha asegurado este martes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "actúa a espaldas de la realidad de la justicia" y con "intereses oscuros" al rechazar la necesidad de reforzar los juzgados de Santiago de Compostela con nuevos jueces para descongestionar la situación tras la huelga de 2018.

Así, en una rueda de prensa en la que también ha estado presente el responsable de UGT-Xustiza de Galicia, Manuel González Carvajal, Díaz Mato ha indicado que el CGPJ "debería explicar con mucha claridad y con bastante más transparencia lo que está haciendo", ya que "cuando se trata de reforzar juzgados con jueces, los presupuestos son del propio Consejo, que recibe del Ministerio".

"Cuando se piden refuerzos de jueces en muchos lugares de Galicia no responde a las necesidades, a pesar de que sus estadísticas dicen lo contrario. Tiene la obligación de tener sus estadísticas al día y las lleva con dos o tres meses de retraso", han criticado desde UGT.

De esta manera, el sindicato ha hecho una valoración "totalmente negativa" del CGPJ y ha destacado de forma positiva la actuación de la Xunta, ya que "hasta ahora hizo sus deberes poniendo los recursos solicitados desde las organizaciones sindicales", aunque ha recordado que el Ejecutivo gallego "solo tiene capacidad para nombrar funcionarios".

Tal como han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los tribunales gallegos plantearon en su día que eran necesarios más jueces para tratar de desatascar los juzgados gallegos tras la huelga. Sin embargo, el CGPJ entendió que esa propuesta "no está justificada" ya que "no se puede saber qué parte de la congestión sería achacada a la huelga".

APARCAMIENTO

En la misma rueda de prensa, UGT ha pedido más plazas de aparcamiento para los juzgados compostelanos ya que, a su juicio, la falta de lugares donde dejar los vehículos "afecta a diario tanto a los trabajadores como a los usuarios y a los vecinos".

"El aparcamiento es insuficiente ya para los propios edificios judiciales, pero en Fontiñas (barrio donde están ubicados los juzgados) también hay un centro de salud, una escuela... Tenemos un problema muy grave", ha asegurado Manuel González Carvajal.

De esta manera, entre las propuestas del sindicato se encuentran la de habilitar la acera que se encuentra al lado del edificio principal de los juzgados compostelanos para crear plazas de aparcamiento, así como reducir la anchura del carril bici de la zona para así poder crear plazas en batería.

"Por allí no pasa ni una bicicleta. No decimos que se suprima, sino que se reduzca. No va a ningún sitio. Además está mal trazado, ya que en las paradas del bus la gente baja directamente al carril bici. Si llega a tener movimiento habría problemas", han explicado desde UGT.

Además, han denunciado que el Ayuntamiento de Santiago no haya querido reunirse con ellos para hablar de esta situación y que los aplazase a que hiciesen un convenio con aparcamientos privados.

REFORMAS

En otro orden de cosas, UGT ha lamentado que la Xunta no les haya dado ningún tipo de información sobre cómo se van a desarrollar las obras en los juzgados de Santiago. Según han denunciado, el sindicato se enteró de la adjudicación a través de la página web del Ejecutivo autonómico.

Las actuaciones, que consistirán principalmente en la mejora de la climatización del edificio, ya han comenzado, según han explicado este martes, con el cambio de cableado. Sin embargo, han solicitado que el resto de las obras se llevan a cabo por la tarde, "ya que suponen ruido, suciedad y puede haber desprendimientos".

De esta manera, han pedido al Gobierno gallego un coordinador por parte de la empresa adjudicataria, de los trabajadores y de la administración para que puedan tener información. "Nosotros como usuarios lo que buscamos es fluidez, información y colaboración por parte de la Xunta", ha sentenciado UGT.