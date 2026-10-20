Ulloa Viva recurre ante el TSXG el archivo de la Xunta al proyecto de Altri: "Es una estrategia para dejarlo en standby"

Rueda de prensa de la plataforma Ulloa Viva - ULLOA VIVA

LUGO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ulloa Viva ha recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el archivo del Gobierno gallego al proyecto que la compañía portuguesa Altri promovía en Palas de Rei (Lugo) por considerar que responde a una "estrategia para dejar la macrocelulosa en standby".

En un comunicado, la plataforma ha recordado que ya anunció la presentación de un recurso administrativo contra esta decisión ante el alto tribunal gallego, un asunto que el TSXG admitió a trámite el pasado 30 de septiembre.

Ulloa Viva explica que ha comenzado de este modo su anunciada "batalla judicial" contra el proyecto y detalla que a finales de este mes de octubre termina el plazo de presentación de recursos contra la resolución del 10 de julio de 1026 de la Xunta sobre el archivo del Proxecto Gama.

"Le advertimos por todas las vías a la Xunta que el archivo no nos sirve, queremos la denegación del proyecto", explica la plataforma, que recuerda que desde que la Xunta anunició en febrero por primera vez su intención de archivar el proyecto por falta de conexión eléctrica han llevado a cabo múltiples acciones, como protestas y recogidas de firmas para exigir que se "entierre" el proyecto.

Y es que Ulloa Viva considera que el archivo que pretende la Xunta del Proxecto Gama "es una estrategia para dejar la macrocelulosa en standby" y apunta que todos los expertos de los grupos de trabajo de la plataforma han coincidido en este tiempo en señalar que "meter el proyecto en un cajón y dejar abierta su reactivación no es asumible para la lucha".

"Las vecinas y vecinos afectados advertimos en este tiempo que el archivo no termina con nuestra preocupación ni con el sufrimiento que esta lucha ha provocado en miles de personas", más allá de considerar la falta de conexión eléctrica como una "excusa" de la Xunta para no entrar en el fondo y no reconocer que "es malo para el territorio, malo para las personas, malo para el río Ulla y la ría de Arousa e incompatible con el futuro" de las próximas generaciones.

La plataforma señala que después de cuatro años de "lucha" no va a consentir que el Gobierno gallego "ventile con un archivo que no es garantía de nada y menos de futuro". "La lucha solo terminará cuando termine la amenaza de Altri y la Xunta" y para eso la única vía posible es la denegación del proyecto, de la petición de captación de agua del embalse de Portodemouros, de la Autorización Ambiental Integrada pendiente en la tramitación" de la la declaración como "proyecto industrial estratégico", finaliza.

Ulloa Viva, además, ha detallado que para afrontar los costes de acudir a la vía judicial hizo un crowfounding a través de Goteo que tuvo como resultado la recaudación de más de 80.000 euros para financiar la estrategia jurídica, administrativa y pericial contra Altri.