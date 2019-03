Unanimidad en el Parlamento gallego para exigir al Gobierno la aprobación "inmediata" del estatuto electrointensivo

Publicado 26/03/2019 19:33:54 CET

La situación de Alcoa y Ferroatlántica centra el pleno del martes, con críticas de PP, En Marea y BNG al borrador del Ejecutivo central

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego ha aprobado este martes por unanimidad una moción en la que se exige al Gobierno central la aprobación "inmediata" y "con consenso" del sector del estatuto de las industrias electrointensivas. Además, PP, En Marea y BNG --el PSdeG se ha abstenido-- han apoyado la paralización de la subida del precio de la energía por suplementos territoriales mientras no se resuelvan los recursos presentados a esta medida.

La moción aprobada, defendida en el hemiciclo por la diputada nacionalista Noa Presas, insta también a la Xunta a mantener un "contacto permanente" con los trabajadores afectados por el ERE temporal presentado en las plantas de Cee-Dumbría y Sabón (A Coruña).

Sin embargo, los votos en contra de los populares han tumbado tres puntos del texto en los que se reclamaba a la empresa la retirada de este ERTE "injustificado", según la parlamentaria Noa Presas, y se pedía que el Gobierno gallego paralizase las concesiones a la compañía si esta situación persiste.

Y es que, según la diputada del BNG, Ferroatlántica percibe ingresos "multimillonarios", por lo que considera que la solución del Grupo Villar Mir responde a "disculpas de mal pagador".

Esta situación, según Presas, se debe también a la "incapacidad de respuesta" de la Xunta y del Gobierno central y a la "falta de fiscalización" de las empresas que recibían dinero público y que luego "incumple" las condiciones de mantenimiento como, según la parlamentaria, hace Ferroatlántica a pesar de ser concesionaria de centrales hidroeléctricas del río Xallas.

Además de ello, Presas ha denunciado la "deslocalización encubierta" que se está llevando a cabo con la amenaza de cierre de hornos en las centrales de Cee-Dumbría y el consecuente ERTE. "Estamos delante de lo que es un chantaje a Galicia", ha advertido.

LA XUNTA DEBE "EXIGIR"

Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Abel Losada ha leído en la tribuna un extracto del Estatuto de Autonomía de Galicia para defender las competencias que tiene la Comunidad en materia de instalación, producción y transporte de energía.

En este contexto, ha apuntado que la Xunta "lo que tiene que hacer, además de vigilar, es exigir" a las empresas el cumplimiento de sus políticas industriales, si bien ha coincidido en reclamar al Ejecutivo central las medidas "necesarias" para garantizar la viabilidad de las plantas.

Seguidamente, el parlamentario de En Marea Pancho Casal ha achacado la situación de Ferroatlántica a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy en Madrid que después fueron "mantenidas" por el de Pedro Sánchez. "El Partido Socialista no tomó las decisiones que tenían que tomar para cambiar la tarifa de interrumpibilidad", ha proseguido.

Y es que, tal y como ha asegurado, la empresa "no quiere hacer autoconsumo" energético "cuando puede". "Está clarísimo lo que quieren: arruinamos las factorías, las cerramos y luego vendemos la empresa, no vendemos las centrales", ha criticado, para luego sugerir a la Xunta que "no esté de perfil" ante esta actitud.

Así, Casal ha sugerido que el Gobierno gallego debe, en primer lugar, "advertir" a Ferroatlántica que el cierre de hornos "incumple las condiciones de la concesión" de las centrales; en segundo lugar, "revertir" la concesión si la compañía persiste; y, por último, hacer "una auditoría" sobre los costes que notifica, ya que, según el diputado del partido instrumental, "hay fraude seguro".

EL PRECIO DE LA LUZ, "COMPETENCIA" DEL GOBIERNO ESTATAL

Enfrente, la diputada popular Marta Nóvoa ha recordado a la diputada del BNG que "el origen del problema es el precio de la luz", algo que es "competencia" del Gobierno estatal. En este sentido, ha afeado al PSdeG que "no hablarían así" si en Madrid gobernase el PP: "Estarían con la camiseta y con la pancarta aquí".

Para la parlamentaria del PP, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "solo tenía que continuar" con las políticas de Rajoy y "convocar" subastas de interumpibilidad "por lo menos similares a las que convocaba" el PP, al tiempo que ha defendido el "contacto permanente" de la Xunta con los trabajadores de Ferroatlántica.

Finalmente, ha insistido en que su partido ve "muy importante" tener una transición energética "que sea justa y eficiente, pero que no pase por la destrucción de empleo".

Durante el turno de cierre, la diputada del BNG Noa presas ha censurado la intervención de la popular. "Ustedes dicen que Ferroatlántica les importa muchísimo y hablan del Gobierno del Estado" cuando el Ejecutivo autonómico --ha añadido-- tiene competencias y herramientas "exclusivas" para "parar la crisis" de la compañía.

ALCOA EN A CORUÑA Y SAN CIBRAO

Tras la aprobación de este punto de la iniciativa del Bloque, se han debatido otras dos, en este caso proposiciones no de ley que serán votadas en la jornada del miércoles, a través de la que se ha abordado la situación de las plantas que la multinacional tiene en A Coruña y San Cibrao.

En primer lugar, Presas ha instado a la Xunta a "asumir como propias" las peticiones de los trabajadores de Alcoa e incorporarlas a sus alegaciones al borrador de estatuto de consumidores electrointensivos formuladas, un documento que ha calificado de "inaceptable" y de "tomadura de pelo".

"¿Hay voluntad de que todas las fuerzas apoyen sin fisuras las reivindicaciones de San Cibrao sí o no?", ha preguntado la parlamentaria del Bloque, que ha acusado al PP de utilizar este problema para "hacer propaganda electoral".

"Es más fácil aprovecharse de que en el Gobierno central hay otra fuerza política que sentarse a dialogar", ha afeado al PP, en una intervención en la que ha subrayado que el Bloque "defiende" a los trabajadores con "responsabilidad" e "independientemente" de quien gobierne.

INTERVENCIÓN DEL PP

Tras la intervención del BNG, el diputado popilar Miguel Tellado ha asegurado que la Xunta defendió "desde el primer momento" a la industria electrointensiva, así como a los empleos que dependen de ella.

"El problema del precio de la energía, que no es nuevo, el Gobierno de Mariano Rajoy lo resolvió en varias ocasiones", ha asegurado Tellado, que ha acusado al Ejecutivo socialista agravar la situación. "Somos víctimas de un presidente en modo Falcón que no afronta ningún problema", ha indicado el popular.

Por todo ello, ha instado al Ejecutivo estatal a rectificar su borrador del estatuto electrointensivo para incluir las alegaciones trasladadas por la Xunta tras consensuarlas con la industria.

Una vez finalizada la intervención del también secretario general del PPdeG, el diputado de En Marea Pancho Casal ha avanzado su apoyo a la iniciativa de los populares toda vez que, según ha indicado, recoge aspectos que su grupo ya defendió hace un año. Con todo, ha asegurado que el principal problema está en el precio mayorista de la energía y ha lamentado que ni PSOE ni PP quieran abordar este asunto.

POSTURA DEL PSOE

Por su parte, el parlamentario socialista Abel Losada ha censurado que el PP utilice la situación de Aloca para "hacer campaña" y exigir lo que "fueron incapaces de pedir en siete años al Gobierno de Rajoy".

Además, tras defender las medidas puestas en marcha por la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha acusado a Feijóo de hacer "una labor absolutamente detestable" al asegurar que el borrador del estatuto de consumidores electrointensivos presentado por el Gobierno hace inviable la venta de Alcoa mientras hay "ocho grupos interesados". "¿A quién quiere beneficiar, a los trabajadores de Alcoa o a los intereses del PP?", ha preguntado.