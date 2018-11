Un vecino de Narón declara que no recuerda haber golpeado a su expareja y se arrepiente

Publicado 31/10/2018 14:48:07 CET

"No fue una pelea, fue a por mí" , declara la mujer, que llegó a recibir un golpe en la cabeza presuntamente con un martillo

A CORUÑA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Narón acusado de intentar matar a su expareja, con la que tiene una hija en común, ha alegado que no recuerda haberla golpeado porque se encontraba bajo los efectos de las drogas y se ha mostrado arrepentido de las lesiones que le ocasionó.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este miércoles el juicio contra este hombre, para quien la Fiscalía solicita ocho años de cárcel como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos se produjeron en 2016 tras una discusión entre ambos por una tarjeta de crédito. "Con el ánimo de acabar con su vida", el fiscal señala que el hombre comenzó a agredir a su expareja repetidamente, arrastrándola por diversas dependencias de la casa y golpeándola contra las paredes.

Además, afirma que trató de asfixiarla con un cojín y llegó a golpearla también con un martillo en la cabeza provocándole traumatismo craneoencefálico lo que le ocasionaron unas lesiones para las que precisó 80 días de curación.

Ante el tribunal, el procesado ha declarado que no recuerda "nada" de lo ocurrido porque estaba bajo los efectos de las drogas, ya que esa noche había consumido "3 gramos de cocaína".

"Cuando fui consciente, salí corriendo de casa y me tiré de un puente", ha respondido el hombre tras ser preguntado en varias ocasiones por el fiscal sobre lo ocurrido esa noche en su vivienda.

Sin embargo, el procesado ha insistido en que "no es consciente" de haber agredido a su entonces pareja, con quien sí reconoce haber "discutido" después de que ella le "recriminase" que había estado consumiendo droga.

"FUE A POR MÍ"

"Quiero que quede claro que no fue una pelea, que él fue a por mí", ha dicho la víctima, quien ha relatado que, sin que hubiese una "discusión previa", y después de que ella se negase a darle la tarjeta de crédito, él se abalanzó sobre ella propinándole diversos golpes.

"Me dio tantos golpes que me quedé inconsciente", ha declarado la mujer, que cree que el procesado "salió huyendo" de la casa en cuanto vio que ella se había quedado inconsciente. "Yo creo que se fue porque me dio por muerta", dice.

Por la Audiencia también han pasado a declarar varios de los policías que acudieron al lugar de los hechos, todos ellos han dejado constancia en sus declaraciones de la "gran cantidad de sangre" que había tanto en el interior de la vivienda como en el rellano.