Las ventas del sector servicios se disparan un 8,9% en agosto en Galicia, casi tres puntos más que la media nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 8,9% en agosto en Galicia, en comparación con el mismo mes de 2025, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Este incremento supone una subida casi tres puntos superior a la de la media nacional, donde los ingresos del sector servicios crecieron un 6% en el octavo mes del año.

En lo que va de año, la facturación en Galicia se incrementó un 3,6% y un 5,5% a nivel nacional.

Además, la ocupación subió un 1,4% en agosto en Galicia y un 1,2% en toda España. De media, entre enero y agosto creció un 1,2% en ambos casos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la del mes anterior, siempre según datos del INE.

Con el avance de agosto, las ventas del sector servicios encadenan 29 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 7,2% en el octavo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 4,1% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,5% en agosto en tasa interanual, porcentaje medio punto superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 29 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (agosto sobre julio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, aumentaron un 0,3%, frente al descenso mensual del 0,8% experimentado en julio.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el octavo mes del año respecto a agosto de 2025, igualando la tasa registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.