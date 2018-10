Villares cree que la sentencia contra Milagros Otero evidencia que "no es la valedora do Pobo, sino la valedora del PP"

Publicado 02/07/2018 14:04:43 CET

Replica a Feijóo que la valedora "no tiene que explicar nada" porque "ya está todo explicado" en una sentencia "extremadamente dura" y "grave"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha reiterado que la valedora do Pobo, Milagros Otero, "no puede continuar ni un minuto más" al frente de la institución luego de la sentencia que anula el nombramiento de su jefa de personal, puesto para el que fue seleccionada una persona con la que guarda relación Otero, quien, según el TSXG, cometió "desvío de poder" y actuó con "arbitrariedad" para otorgar la plaza a M.P.F.

Villares, en una comparecencia de prensa celebrada este lunes, ha vuelto a reclamar la dimisión de Milagros Otero como ya hizo en nombre del partido el instrumental el día después de conocerse un fallo judicial calificado por el portavoz rupturista como "extremadamente grave" y que, a su juicio, evidencia que Otero "no es la valedora do Pobo, sino la valedora del PP".

"Hacía tiempo que no se veía una sentencia tan dura en términos jurídicos y tan explícita en la argumentación", ha indicado el magistrado en excedencia que, precisamente, ejerce en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, sala que dictó la sentencia que determina que Otero intercedió para que el puesto recayese en M.P.F., hermana del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy Fraga, e hija del catedrático de Derecho del que es discípula la valedora.

De este modo, Villares ha remarcado que el fallo judicial dictamina que Milagros Otero "vulneró los derechos fundamentales" al incumplir con las exigencias de "igualdad de oportunidades" y "el derecho de acceso a la información", ambos preceptos recogidos en la Constitución y, precisamente, ámbitos de actuación del Valedor do Pobo.

"¿Qué va a pensar la ciudadanía de Galicia cuando acuda al Valedor para hacer valer sus derechos frente a los abusos de la administración pública? Se van a encontrar con una abusadora de los derechos, con una abusadora de su condición de autoridad para vulnerar los derechos fundamentales de terceros. Estamos con el zorro cuidando de las gallinas", ha afirmado el portavoz rupturista.

DIMISIÓN

Por ello, En Marea ha avanzado que registrará una petición de cese inmediato por "incumplimiento" de sus funciones, extremo recogido en la Ley del Valedor do Pobo; toda vez que "ya es lunes" y Milagros Otero continúa en su puesto a pesar de una sentencia que, para Villares, evidencia que la valedora "pagó el favor" de ser nombrada por el PP.

Así, cree que "el clientelismo" que se desprende, a su entender, de la sentencia que anula el nombramiento de la jefa de personal del Valedor "no tiene cabida en democracia". "No nos resignamos a las cacicadas", ha añadido Villares, que opina que, si no renuncia, la continuidad de Otero al frente del Alto Comisionado del Parlamento debe ser debatida en pleno, donde "se verá de qué lado está el PP".

Con todo, ha replicado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que la valedora "no tiene que explicar nada" en sede parlamentaria porque "ya está todo explicado" en la sentencia que obliga a retrotraer el procedimiento de selección al momento de valoración de los candidatos al puesto, cuyos méritos, según el TSXG, no fueron tenidos en consideración porque se actuó con determinación para otorgar la plaza a M.P.F.

Lo hizo en referencia las palabras del titular del Gobierno gallego quien, también este lunes, se mostró partidario de que Milagros Otero ofrezca explicaciones en el Pazo do Hórreo sobre el nombramiento anulado por los tribunales debido a las irregularidades cometidas.

"La gente aquí no está acostumbrada a dimitir, pero ya va siendo hora de ir cambiando la cultura democrática de las instituciones", ha aseverado Villares.