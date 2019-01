Villares dice "no tener motivos" para pensar que los diputados de Podemos en En Marea no acaten a la dirección

Publicado 20/01/2019 15:04:41 CET

"Pablo Iglesias no es secretario xeral de En Marea, los cinco diputados se presentaron bajo las siglas de En Marea", ha remarcado el portavoz de la formación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luis Villares, confía en que los diputados de la formación en el Congreso acaten la postura de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado adoptada por la dirección gallega y sostiene que, "hasta ahora", no tiene motivos para pensar que los representantes pertenecientes a Podemos discrepen de sus directrices.

"Pablo Iglesias es el secretario general de Podemos, no el secretario general de En Marea, y los diputados que forman parte del grupo parlamentario, que son cinco, se presentaron bajo las siglas de En Marea y por lo tanto las directrices que tienen que seguir son las de En Marea", ha incidido, en entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press.

En este sentido, ante posibles dudas sobre la postura que adoptarían los representantes de Podemos en En Marea, en caso de que la formación de Pablo Iglesias apoye los PGE del PSOE, Villares ha asegurado no tener "hasta ahora, ningún motivo para pensar que fuesen a votar algo diferente de lo que establece la dirección de En Marea". Y ha puntualizado: "Hasta ahora, llevamos dos años de legislatura y nunca sucedió".

Lo que sí podría suceder es que En Marea rompa la disciplina de voto del grupo confederal de Unidos Podemos si las partidas consignadas para Galicia en los Presupuestos no mejoran y se mantienen las "inversiones ridículas" del documento actual, que no permiten "vertebrar" Galicia ni "generar riqueza".

En este sentido, Villares apunta a que suponen un 18% menos de las inversiones en Galicia de los últimos presupuestos mientras que para el resto del Estado se incrementan en un 20%, con lo que la diferencia acumulada sería del 38%.

Cuestionado por la autonomía de En Marea en el seno del grupo confederal de Unidos Podemos, Villares ha apuntado a que "dentro de los acuerdos estaba que el grupo parlamentario" de la formación gallega "tendría derecho a establecer su propia disciplina de voto y su propio sentido de voto diferente del grupo confederal", avanzando que "están dispuestos" a recurrir a "ese mecanismo" en caso de que el acuerdo final de los presupuestos no responda a las demandas incluidas en la Axenda Galega do cambio.

CANDIDATOS EN 150 AYUNTAMIENTOS E IMPULSO A LA MARCA "EN MAREA"

De cara a las citas electorales de mayo, el portavoz de En Marea ha anunciado que la izquierda rupturista presentará candidaturas en cerca de 150 ayuntamientos, el doble que hace cuatro años. Como estrategia, se ofrecerá la marca En Marea a las formaciones locales para que puedan actuar como una denominación común y lograr representación en las diputaciones provinciales.

Tras calificar de "anómalo" que no tuvieran representación en los entes provinciales de Lugo y Ourense, se ha mostrado convencido de que "no va a haber ni una sola marea que quede fuera de esta propuesta", aunque sea una "propuesta voluntaria".

Respecto a las elecciones europeas ha avanzado que la intención de En Marea pasa por repetir candidatura con Unidos Podemos pero ha rechazado precisar quiénes serán los integrantes de esa eventual candidatura, porque será en "las próximas semanas" cuando se produzca la elección.

Ya en clave de partido, tras la confrontación interna derivada de las primarias en las que salió reelegido como portavoz, Villares ha vuelto a tender la mano a los miembros de la otra candidatura para que se integren en el Consello y niega que haya discrepancias en el grupo parlamentario. Ha zanjado la pregunta sobre si se siente apoyado como portavoz parlamentario por todos los diputados de la cámara gallega con un "evidentemente".

SANIDAD

Para Luís Villares la situación de la sanidad en Galicia será uno de los argumentos fundamentales de los próximos meses, porque las políticas de recortes llevan a la sanidad gallega al "colapso".

En su opinión, la "mala gestión continuada y recalcitrante", con la idea de recortar y privatizar en sanidad por parte de la Xunta del PP, ha ocasionado "una pérdida evidente en la calidad del servicio" que acarrea "listas de espera interminables", "colapso de urgencias" y "derivación a la sanidad privada".

"Los profesionales sanitarios no pueden seguir trabajando con falta de medios", ha señalado, haciendo referencia a las 6.000 plazas de profesionales sanitarios que, según los datos de los sindicatos, "fueron destruidas en estos años". También demandado el incremento de los tiempos de atención y la eliminación de la "precariedad" que repercute en la salud de los ciudadanos ante "una mala gestión que corresponde de forma inequívoca al PP".

El portavoz de En Marea pone en duda las propuestas hechas por la Xunta para intentar buscar soluciones al problema, de las que también "desconfían los propios profesionales", porque los sitúa "a las puertas de la esclavitud laboral, por el área que tendrían que cubrir y las horas". "No podemos tener sometido en la precariedad laboral al personal sanitario", ha agregado.

Villares ha cuestionado también la afirmación desde la Xunta de que "no haya profesionales", puesto que cuando hay oferta pública de empleo "hay más opositores que plazas" y en Galicia se han formado profesionales MIR que "después marchan porque no tienen alternativas laborales". "No hay porque las políticas de la Xunta los abocaron a la emigración", ha censurado.

Con respecto a la Comisión de investigación de Sanidade y a la decisión de la oposición de no participar, ha recordado que el PP vetó la comparecencia "esencial" de familiares de los fallecidos de A Estrada, que fue "una consecuencia directa de los recortes".

"Yo siempre le pregunté a Feijóo, ¿está usted en la piel de la familia, puede hacerse a la idea de que llegue a un centro médico y que pase hora y media sin médico y la persona acaba falleciendo?", ha incidido.

"El testimonio desgarrador de las consecuencias de los recortes son algo que Feijóo no quiere escuchar en sede parlamentaria y por eso nosotros no podemos legitimar esa comisión. A mi el testimonio de Feijóo me parece secundario comparado con el testimonio de la gente que sufre los recortes de Feijóo", ha concluido Villares.