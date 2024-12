Por Viveiro retira el apoyo al gobierno local de PSOE y BNG y propone uno con "todas las fuerzas políticas"

El PP local recuerda que ganaron las elecciones y fue Por Viviero el que, con su voto, cambió "lo que democráticamente eligieron los vecinos"

Por Viveiro ha anunciado que retira el apoyo político al gobierno local de coalición --PSOE y BNG-- y propone la creación de uno de concentración con la presencia de "todas las fuerzas políticas" del Ayuntamiento.

Todo ello, ha indicado el partido en un comunicado, ante el "incumplimiento total" del acuerdo de investidura alcanzado con los socialistas.

Así lo ha explicado este sábado el portavoz de Por Viveiro, Bernardo Fraga, que ha detallado que en septiembre pidieron al PSOE un plan de inversiones y de políticas para realizar en los próximos meses y recibieron el "silencio por respuesta".

Viveiro está en una situación "muy delicada" que requiere de un "punto de inflexión", ya que "se están quedado atrás" y "casi todos" los ayuntamientos del entorno los "adelantan".

"La ausencia de liderazgo, con un PSOE sin iniciativa política y sin ideas, un BNG preocupado más por su propia imagen que por el buen funcionamiento del gobierno, y un PP con la política de 'cuanto peor mejor' y su portavoz utilizando su cargo público para minar la acción del gobierno municipal, evidencian la parálisis de nuestro Ayuntamiento", ha apuntado Bernardo Fraga.

Por ello, Por Viveiro ha pedido a los representantes del PP, PSOE y BNG que "dejen a un lado los intereses partidistas" y demuestren que ponen Viveiro "por delante" y acepten públicamente su propuesta de creación de un gobierno de concentración.

POR VIVEIRO "ES CÓMPLICE Y RESPONSABLE"

En un comunicado, la portavoz del PP de Viveiro, Mariña Gueimunde, ha replicado que fueron los vecinos los que "hablaron el pasado año en las urnas" y dijeron "claramente" que quería un gobierno del PP. "No es una realidad porque fueron los ayuntamientos de Por Viveiro los que decidieron que no", ha criticado.

"No estamos en el patio del colegio", ha apuntado Gueimunde, la política es "algo muy serio" y "no se puede usar" como un juguete. La elección de los representantes municipales es "un proceso reglado por ley" por lo que, si Por Viveiro "no está de acuerdo" con el actual gobierno lo que "tienen que hacer" es "apoyar una moción de censura que ya les planteó el PP".

Para los populares, Por Viviero "es cómplice, culpable y responsable" del "parálisis" que vive el municipio ya que decidieron apoyar directamente la candidatura socialista, "renunciando a presentarse como opción de gobierno".