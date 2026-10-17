Vivenda eleva a 520 millones su presupuesto para 2027 y avanza novedades en el registro de demandantes

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en su visita al Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiño, Canais e Portos de Galicia, a 17 de octubre de 2026. - MIGUEL MIRAMONTES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha anunciado que el presupuesto destinado a políticas de vivienda se verá incrementado en 2027 en cerca de un 50 %, con un total de 520 millones de euros. Además, ha avanzado que las personas que lleven más tiempo inscritas en el registro de demandantes contarán con facilidades.

"Estamos trabajando no usando la vivienda de una forma demagógica ni electoralista", ha defendido Allegue, que ha enumerado como parte de su "hoja de ruta" objetivos como movilizar suelo, ayudar a la compra y al alquiler e incentivar la construcción de vivienda protegida, además de buscar duplicar el parque público.

De cara a 2027, habrá novedades en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia. Según ha anticipado, consistirán en el otorgamiento de facilidades a aquellas personas que llevan en el registro de demandantes.

Al mismo tiempo, se avanzará en nuevas medidas para impulsar la construcción de vivienda protegida. El departamento contará con una nueva línea de ayudas dotada de 7 millones y dirigida a que ayuntamientos aborden la construcción vivienda pública municipal, con cuantías de hasta 80.000 euros por vivienda.

También se otorgará una bonificación del 100% a quien compre vivienda protegida, como ya anunció la Xunta el viernes. "Blanco sobre negro. Presupuestos claros para facilitar el acceso a la vivienda, que hoy es la principal preocupación que tiene nuestra ciudanía", ha concluido Allegue.

65 MILLONES PARA A CORUÑA

La responsable autonómica ha desgranado las cuentas relativas a su departamento en una visita a la sede del Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiño, Canais e Portos de Galicia, en A Coruña. Precisamente, esta ciudad contará con un alto presupuesto en este ámbito, con 65 millones consignados.

Dentro de esta cuantía, la Xunta multiplicará por tres la partida para nueva construcción en esta ciudad, con casi 43 millones. El presupuesto también cuenta con una partida de 10 millones de euros para desarrollar suelo residencial en Monte Mero, donde se podrán constituir cerca de 4.400 viviendas, un nuevo barrio para 13.000 personas.