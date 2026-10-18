La vivienda y las listas de espera centrarán esta semana el pleno del Parlamento gallego, en el que comparecerá Caamaño

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El orden del día del pleno del Parlamento de Galicia de esta semana estará protagonizado por los debates sobre la crisis del acceso a la vivienda, el estado de la sanidad pública y la situación de las listas de espera en Galicia, así como por el impacto judicial en el sector eólico tras la sentencia del parque de Bustelo.

Todo ello en un curso político marcado por el arranque de la precampaña electoral en las próximas semanas para las elecciones generales el 29 de noviembre y por las movilizaciones en defensa del derecho a una vivienda digna tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, en Madrid.

De tal forma, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, anunció tras la reunión de la junta de portavoces la presentación de una PNL para exigir al Gobierno central "lealtad" y que responda sobre la cesión gratuita y definitiva de todas las viviendas y suelos de la Sareb en la comunidad. Según datos citados por el grupo popular, hay inmovilizados en Galicia un total de 1.756 viviendas y 2.654 suelos.

Por provincias, Pazos precisó que este patrimonio residencial abarca más de 1.000 viviendas en A Coruña, alrededor de 400 propiedades en Pontevedra, cerca de 200 en Lugo y casi una veintena en Ourense.

Asimismo, el PPdeG defenderá una segunda PNL para exigir "transparencia real" al Ministerio de Vivienda sobre la localización exacta, número total de inmuebles e inventario de suelo de los anuncios estatales en Galicia, así como la publicación de una fecha real de entrega de llaves.

En este mismo bloque, el grupo parlamentario formulará una pregunta oral sobre los últimos reales decretos del Ejecutivo estatal, que Couñago ha tachado de "refrito de ideas", "intervencionistas" y generadores de "inseguridad jurídica".

En el área industrial y energética, el PPdeG registrará una pregunta oral de carácter urgente motivada por la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre el parque eólico de Bustelo.

Pazos remarcó que el fallo aplica la doctrina del Tribunal Supremo y avala "punto por punto el rigor técnico, ambiental y jurídico" con el que la Xunta tramitó el proyecto. Por otro lado, preguntarán sobre la situación de la Biblioteca Pública de Vigo, denunciando el "abandono" por parte del Gobierno central de una reivindicación comprometida desde hace casi dos décadas.

Por otra parte, la sesión plenaria incluirá la comparecencia a petición propia del conselleiro de Sanidade con el fin de informar de forma detallada sobre el nuevo Plan de Reforma de la Atención Primaria y Comunitaria 2026-2030.

TEMAS BNG

Por su parte, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, avanzó que su formación preguntará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre qué medidas tiene previstas "ante el encarecimiento del coste de vida y el aumento de las desigualdades". En este sentido, ha subrayado que el factor determinante de la desigualdad ya no es únicamente disponer o no de un trabajo, sino la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.

Para atajar la problemática residencial, el BNG defenderá una moción destinada a blindar la función social de la vivienda pública, exigiendo que las promociones autonómicas queden desvinculadas de dinámicas especulativas de mercado.

Asimismo, los nacionalistas impulsarán una PNL para exigir que la Xunta construya una residencia pública de estudiantes en cada uno de los siete campus gallegos. La formación argumenta que, mientras el sistema universitario público cuenta con más de 60.000 alumnos, la comunidad solo dispone de 2.000 plazas públicas en residencias.

En el ámbito de la sanidad, la formación defenderá una moción tras la reciente conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental para urgir un refuerzo de las unidades del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Por último, el BNG registrará una interpelación a la conselleira de Política Social, Fabiola García, denunciando un "desmantelamiento progresivo" de la red pública de cuidados para "favorecer el negocio de fondos y entidades privadas".

TEMAS PSDEG

En este contexto, la viceportavoz del PSdeG, Lara Méndez, avanzó que el PSdeG llevará una PNL sobre vivienda al pleno y reclamarán gastar el presupuesto disponible en el programa de Acceso a la Vivienda, que la Xunta "ejerza sus competencias para declarar mercados tensionados en vivienda" o la creación del Banco Público de Alquiler.

Asimismo, señaló que llevarán una propuesta para que la Xunta publique los datos del Censo de Viviendas Vacías. "Veremos si el PP y el Gobierno gallego están dispuestos a ayudar a la ciudadanía o siguen de la mano de los propietarios y de los fondos buitre", cuestionó Méndez.

También pondrán en foco en la sanidad, lo harán a través de una Interpelación para que el conselleiro de Sanidade responda sobre las listas de espera en Galicia. En este sentido, la viceportavoz socialista se mostró "profundamente preocupada" por los últimos datos oficiales conocidos. De hecho, deatalló que hay 425.942 pacientes en lista de espera reconocida, "50.000 más que en el último cómputo".

Por otro lado, los socialistas llevarán una PNL para reclamar a la Xunta que colabore con las entidades de lucha contra la dorga para desplegar una campaña "eficaz y efectiva" contra el consumo de droga entre los más jóvenes y que refuerce los planes de acción.

"Galicia es una de las primeras comunidades del Estado en comercio y consumo", reflexionó Méndez, a la vez que anunció que presentarán también una pregunta oral sobre la "situación de deterioro" de la atención sanitaria, concretamente en Valdeorras, para que responda el conselleiro de Sanidade.

Finalmente, llevarán una pregunta oral sobre la responsabilidad de la Xunta ante las "deficiencias" del transporte público entre A Coruña y Lugo, y otra pregunta oral para que el Gobierno gallego haga una valoración de la fusión de los ayuntamientos de Cerdedo y Cotobade.