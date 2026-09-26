El voluntariado Actúa de Afundación retira más de 250 kilos de basura marina y flora invasora en la isla de Sálvora

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 personas voluntarias convocadas por Afundación han participado este sábado en una nueva jornada de voluntariado ambiental en la isla de Sálvora, dentro del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. En total, el operativo ha retirado 216 kilos de residuos marinos y 42 de flora exótica invasora.

El número de ejemplares de flora exótica invasora localizados hoy por las personas participantes es significativamente inferior al de actuaciones anteriores - se ha pasado de 500 kilos retirados en la actuación de 2024 y 366 en 2025 a los 42 kilos que eliminaron esta mañana-, lo que revela el impacto positivo de este tipo de programas de voluntariado medioambiental en la conservación y mejora del entorno.

Los trabajos de recogida de residuos se han centrado en la playa de Almacén y en zonas de rocas donde las personas voluntarias han localizado y retirado útiles extraviados en el ejercicio de la pesca o del trabajo relacionado con los cultivos marinos, como restos de cabos, cuerdas, redes, boyas de distintos tamaños (237 de ellas pequeñas) o los tarugos plásticos que se emplean para evitar la caída de los mejillones de las cuerdas de las bateas.

Además, durante la limpieza también han retirado diversos objetos relacionados con las actividades de ocio que se desarrollan en las costas y arenales, como plásticos, restos de envoltorios y envases, objetos relacionados con la higiene, tapas o tapones. En los arenales de Sálvora el voluntariado también ha localizado cuatro palés, una almohada, un neumático, más de un centenar de envases y botellas plásticas y otra serie de residuos.

El segundo grupo de voluntariado ha dedicado la jornada al control y retirada de especies exóticas invasoras en diferentes puntos de la isla siguiendo las indicaciones del personal del Parque Nacional. Durante la mañana han retirado más de 15,7 kilos de Helichrysum foetidum, vulgarmente conocida como árnica falsa o flor de San Juan, y 26,3 kilos de la bulbosa Amaryllis belladona.