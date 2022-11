La Xunta abrirá la nueva estación de autobuses de Vigo el 17 de diciembre ante los "nuevos retrasos" del Ayuntamiento

Anuncia que el gobierno local ya solicitó al Ministerio los permisos, "pese a que hace cinco meses negó que fuese responsabilidad suya"

VIGO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha anunciado este martes que la nueva estación de autobuses intermodal de la ciudad olívica abrirá finalmente el próximo 17 de diciembre, tras los "nuevos retrasos" en las obras de los accesos que acumula, según ha denunciado, el Ayuntamiento.

Así, la representante autonómico ha hablado de la comisión de seguimiento, convocada por la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, llevada a cabo esta mañana, donde el Ayuntamiento ha informado de que no podrá abrir el túnel de Lepanto hasta el 12 de diciembre y que sigue a la espera de que el Ministerio de Transportes le dé los permisos.

"El Ayuntamiento de Vigo explicó en la reunión que ya solicitó los permisos al Gobierno central para poder inaugurar los accesos, pese a que hace cinco meses negó que fuese responsabilidad suya", ha lamentado Fernández-Tapias.

"Primero dijo que no afectaban sus obras (a la apertura de la estación), luego que no hacían falta los permisos, más tarde que no teníamos nada preparado o que no quería los autobuses por la ciudad. Es una permanente negativa por el hecho de que es una obra de la Xunta y se desmonta su estrategia de que no invertimos en Vigo", ha reivindicado.

Fernández-Tapias ha criticado que, pese a que el alcalde, Abel Caballero, ha vuelto a incumplir "todo lo pacto" y que lleva "cinco meses engañando a la ciudadanía", "la Xunta cumplirá su compromiso", después de que el Gobierno gallego ya tuviese acabada la obra el pasado verano. En este sentido, ha puesto en valor que las obras ya están finalizadas desde el 10 de junio, pero después de todos estos inconvenientes se abrirá finalmente en diciembre.

"La apertura de la estación en el centro de Vigo va a suponer una mejora muy importante para los usuarios al poder desembarcar en el centro de la ciudad y conectar directamente con la terminal de tren", ha añadido.