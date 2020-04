La Xunta afirma que en el CAPD de A Coruña, tras un positivo en COVID-19, se aplicarán los protocolos

A CORUÑA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Política Social ha manifestado, tras el caso positivo en coronavirus detectado en una trabajadora del Centro de Atención de Personas con Discapacidad (CAPD) de A Coruña, que, al igual que en otros centros, se aplican los protocolos existentes a este respecto.

Así lo han apuntado fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press, después de que la CIG comunicase el caso positivo registrado y reclamase medidas de protección y que se realice test de COVID-19 al personal y a todos los residentes.

Sobre esta petición, desde la Consellería han insistido que los test que deben realizarse los determinan "los criterios sanitarios", delegando esta decisión en los profesionales encargados de determinar a quienes se les realizan.

"No es el procedimiento, no se hacen así las cosas", han apuntado en respuesta a la petición de la central sindical. Mientras, han apelado a la "tranquilidad" y a no caer "en la alarma".

Por otra parte, han incidido en que en este, como en otros casos, se aplican los protocolos existentes para separar a las personas sin síntomas y sin contacto con la persona o personas contagiadas de las que sí tienen síntomas o de las que sin tenerlos tuvieron algún contacto con la persona afectada.

MATERIAL DE PROTECCIÓN

Respecto a la situación en el CAPD de A Coruña, desde la CIG han indicado que "a pesar de que a primeros de la semana pasada se repartió material de seguridad como mascarillas y guantes", este resulta "insuficiente y llega tarde como deja patente este caso positivo".

Desde la central sindical denuncian que los trabajadores, "como en otros CAPD" de Galicia, estuvieron trabajando "sin el material de protección que era necesario" inicialmente.