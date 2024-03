La Xunta autoriza la construcción de otro parque eólico vinculado a Alcoa y solo le queda pendiente uno

LUGO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha otorgado la autorización administrativa previa y de construcción del parque eólico Restelo, uno de los vinculados a Alcoa, que se situará entre los municipios lucenses de A Fonsagrada, Baleira, Becerreá y Navia de Suarna, impulsado por Greenalia.

De este modo, el Gobierno gallego ha otorgado la autorización constructiva para una docena de parques vinculados a Alcoa. Nueve de ellos impulsados por Greenalia (Felga, Friol, Gato, Monte do Cordal, Penas Boas, Carballal, As Louseiras, Monteiro y Restelo) y tres de Enel (Chao do Marco, San Cristovo y Serra do Colmo). Ahora, solo queda pendiente de que la Xunta dé luz verde al Pena do Pico, de Greenalia, según explican fuentes de la Xunta a Europa Press.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la resolución de la Consellería de Economía, firmada por el director xeral de Planificación Enerxética, Pablo Fernández Vila, que concede el permiso al paque Restelo.

En noviembre de 2023, el parque Restelo consiguió la autorización ambiental por parte del Gobierno gallego. El proyecto prevé seis aerogeneradores para una potencia instalada de unos 40 megavatios. Cuenta con un presupuesto de 28,5 millones de euros.

En cambio, el pasado mes de febrero, el comité de Alcoa se quejaba de que seguía a la espera por parte del Gobierno central del permiso de construcción de cinco parques de Endesa, así como de los nudos de interconexión de parques de Greenalia.

PARQUE DENEGADO

En otro orden de cosas, el DOG publica el archivo de la Xunta del parque eólico Monte Carrio II, entre los ayuntamientos de Lalín y Vila de Cruces (Pontevedra), con la denegación de la autorización de construcción al no superar el trámite ambiental. Estaba impulsado por Iberdrola.

Asimismo, también sale un aviso en el DOG para la localización de los propietarios de una veintena de parcelas afectadas por el parque eólico Airas, entre los municipios de Alfoz y Mondoñedo (Lugo), promovido por Fergo Galicia Vento-Alfoz.