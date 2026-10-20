La Xunta avanza que presentará su programa de auxiliares de conversación "dentro de muy pocos días" y funcionará en 2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha avanzado que el programa autonómico de auxiliares de conversación será presentado "dentro de muy pocos días", con el objetivo de que empiece a funcionar a principios de 2027.

En junio, Educación anunció la decisión de abandonar el programa estatal de auxiliares tras la multa de 3,5 millones que impuso el Ministerio de Trabajo al Gobierno autonómico por no tener a estos trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. En este escenario, la Xunta tomó la decisión de crear un programa autonómico de auxiliares.

En este contexto, a preguntas de los medios acerca de la caída de auxiliares de conversación en diferentes CC.AA, Román Rodríguez ha asegurado que es "absolutamente lógica" y tiene como causa la problemática generada entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. "Y más que bajará", ha señalado.

El titular gallego de Educación ha defendido que el programa estatal funcionaba "perfectamente" en España y las CC.AA participaban cumpliendo "escrupulosamente" los requisitos, hasta que "dos ministras, una del Partido Socialista y otra de Sumar, empezaron a pelear entre ellas".

"Lo que no podemos es que por desavenencias, por incapacidades y por pasotismo, sobre todo por pasotismo, se pierda un programa tan importante como este, que funcionaba muy bien, salvo cuando dos ministras, una del Partido Socialista y otra de Sumar, empezaron a pelear entre ellas. En un síntoma de una descomposición de un gobierno absoluta. Un Ministerio cuestiona el programa de otro Ministerio", ha enfatizado.

En este sentido, ha lamentado que la ministra de Educación le trasladase por carta que "estuviese tranquilo y que no iba a haber ningún tipo de sanción", para 15 días después recibir una multa de 3,5 millones de euros. "Desde hace dos años, el Ministerio de Trabajo cuestiona ese programa, entra a hacer una serie de informes y una serie de expedientes y multa a las CC.AA. Una inseguridad jurídica absoluta", ha reprochado.

Como consecuencia, el conselleiro ha lamentado que sean las comunidades las que "paguen" esta situación, al ser sancionadas, y los alumnos "las que la sufran" al quedarse sin recursos educativos en materia de idiomas.

Román Rodríguez ha subrayado que Galicia apostó siempre por los auxiliares de conversación y ha recordado que es la segunda CC.AA con mayor porcentaje de ellos en comparación con el número de alumnos. "Es obvio que por el desajuste que existe en el Gobierno no podemos privar a los alumnos de un recurso tan importante", ha asegurado, refiriéndose a la creación del programa autonómico de auxiliares.

Con respecto al mismo, el responsable autonómico ha asegurado que según lo previsto será presentado "dentro de muy pocos días" y ya se encuentra presupuestado, con una cuantía de alrededor de dos millones de euros. Todo ello para entrar en funcionamiento a principio de 2027.

"No nos gusta estar en esta situación, nos hubiera gustado que todo transcurriera con normalidad y como siempre transcurrió en los últimos años hasta que el propio gobierno se pegó un tiro en el pie", ha concluido.