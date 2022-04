Xunta califica de "chapuza" el Perte de la automoción y asegura que el Gobierno lo está utilizando "de forma partidista"

VIGO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, ha calificado de "chapuza" el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y ha asegurado que el Gobierno está utilizando dicho mecanismo y los fondos europeos "de forma partidista".

En declaraciones a los medios tras visitar este lunes el centro tecnológico Aimen en O Porriño (Pontevedra), Conde ha lamentado la "falta de rigor y transparencia" y la "falta de colaboración con las comunidades autónomas" del Gobierno.

A su juicio, este programa puede suponer "un problema" para el sector porque "pone en riesgo" su desarrollo en Galicia ya que el principal fabricante de vehículos en España (Stellantis, con fábrica en Vigo) "puede quedar fuera" del mismo, porque las inversiones que tenía previsto desarrollar en el ámbito de la nueva plataforma para sus modelos no podrán acogerse a las ayudas.

"Es un ejemplo claro de cómo no se deben hacer las cosas. Es sorprendente que realmente el Gobierno siga anunciado proyectos vinculados al Perte en Extremadura o Valencia cuando todavía no se tiene finalizado el plazo de presentación de solicitudes. Eso demuestra que realmente el Ejecutivo está utilizando información con determinadas comunidades autónomas y proyectos y no está garantizando la igualdad de oportunidades", ha criticado Conde en declaraciones a los medios de comunicación.

Para él, "es un ejemplo claro de cómo no se deben hacer las cosas" y de un uso "partidista" de los fondos europeos, que le corresponden a todos los españoles y a todos los sectores de la economía.

También la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha criticado al Gobierno central, pidiendo que atienda las necesidades de la ciudad, como la salida ferroviaria sur y Stellantis.

Para ella, es "incomprensible" que el Ejecutivo "ponga en riesgo" la continuidad de la factoría automovilística al quedar fuera de los fondos europeos del Perte. "La ciudad acoge al principal fabricante de vehículos de España (23% en 2021), lo que repercute directamente en la industria auxiliar y en miles de empleos", ha señalado.

Por ello, ha lamentado la "improvisación" al no consultar a las comunidades autónomas para establecer los criterios del Perte. "El Gobierno prestó más atención a apoyar proyectos de fábrica de baterías en la costa mediterránea que en configurar un Perte que realmente se ajuste a las necesidades de este sector estratégico", ha sentenciado.

Todo ello días después de que el Gobierno anunciase que ampliará diez días el plazo para solicitar las ayudas del Perte del Vehículo Eléctrico debido a su "complejidad". Una ampliación que será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) clarificando algunos aspectos "menores" para fomentar la concurrencia competitiva a dichas subvenciones.

RED DE MUY ALTA TENSIÓN

Por otra parte, el Partido Popular llevará al pleno del Parlamento de Galicia de esta semana dos iniciativas que buscan denunciar y enmendar los "duros golpes" que está recibiendo la ciudad de Vigo por parte del Gobierno. Uno de ellos se centra precisamente también en Stellantis y en la decisión del Ejecutivo central de dejar a la fábrica de Balaídos sin red de muy alta tensión.

Las diputadas Corina Porro y Teresa Egenique han subrayado que esta red estaba incluida dentro de la planificación del Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE "se niega ahora a llevarla a cabo". "Nadie lo entiende", han lamentado. Esta red es una reclamación de la empresa desde hace varios años debido a los microapagones de suministro eléctrico que sufre la planta automovilística viguesa.

Las diputadas también han lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez trate a Vigo "como una ciudad de segunda" por dejarla sin sede del Oceanográfico sin "ninguna razón objetiva". "No es política, es sentido común", han indicado ya que la urbe es "líder" en investigación científica marina, en actividad académica, en naval y en el mundo empresarial vinculado al mar.