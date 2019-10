La Xunta carga contra la ministra de Industria por "acudir a Galicia sin ningún tipo de propuesta"

Publicado 08/10/2019 17:01:15 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha cargado contra la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, por "acudir a Galicia sin ningún tipo de propuesta ni concreción" para la crisis industrial que se vive en la Comunidad en plantas como la de Endesa de As Pontes y la de Alcoa de San Cibrao.

En su comparecencia en el pleno del Parlamento gallego, Conde ha criticado que la ministra "niega" la información sobre el borrador del estatuto pendiente de aprobación para la industria electrointensiva, por lo que reclama que "traslade" ese texto.

Al respecto, ha arremetido contra el "caos energético" del Gobierno de Pedro Sánchez que "está arrastrando a toda la industria" de Galicia.

Esta comparecencia se produce a raíz de la situación de la térmica de As Pontes, sobre la que criticado que la reunión de la pasada semana en Madrid "no cumplió ni de lejos las expectativas", con un Gobierno "sin ideas y sin planificación", ya que "no tiene en estos momentos ninguna alternativa viable que garantice" la continuidad industrial y trabajo. Y es que asegura que no es viable sustituir actualmente el carbón por la biomasa.

"España no va a recibir ninguna medalla por ser la primera en cerrar todas sus centrales", ha avisado el conselleiro.