La Xunta comparte que la desescalada se pilote desde el mando único pero pide "concreciones" al Gobierno

Rueda carga contra la gestión de la crisis del Gobierno, al que acusa de actuar sin "lealtad" hacia las comunidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número dos de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha cargado contra la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus y, tras manifestar que el Gobierno gallego respeta que la transición hacia la salida del confinamiento y el reinicio de las actividades económicas se pilote desde el mando único de la Administración central, ha instado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a trasladar "concreciones" sobre el proceso que, según Rueda, está despertando "mucho despiste" entre ciudadanos y los sectores productivos.

Así se ha pronunciado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico en su intervención ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas que ha iniciado en lengua gallega y disculpando la ausencia del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, cuya "única razón" para no acudir a la Cámara Alta ha sido la celebración del Consello de la Xunta en el que se ha aprobado el luto oficial por las víctimas del coronavirus a lo largo de todo el mes de mayo en la Comunidad gallega.

"Si no, no me cabe ninguna duda de que estaría hoy aquí", ha apostilla Rueda que, ya en castellano, ha continuado con un recuerdo para los fallecidos por la pandemia de Covid19 y con un mensaje de agradecimiento para los profesionales de la sanidad y el resto de actividades que han permanecido activas a lo largo del último mes y medio.

Rueda, que ha destacado que la "radiografía" de la situación sanitaria en Galicia continúa "preocupante, porque sigue habiendo pandemia, pero se ha mejorado mucho", ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno desde el primer momento, afeando la falta de "anticipación" al avance del virus puse a los "avisos".

En este sentido, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber actuado con la "lealtad" hacia las comunidades que, según Rueda, sí ha mantenido la Xunta con la Administración central. "La lealtad bien entendida debe ser recíproca", ha defendido Rueda, que insta al Gobierno a rectificar y "escuchar" a las comunidades autónomas en el proceso de transición hacia la bautizada como 'nueva normalidad'.

DESESCALADA

Alfonso Rueda, que ha intervenido ante la Cámara Alta después del portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, que ha defendido el fin del estado de alarma para devolver las competencias a las comunidades, ha dicho que la Xunta comparte que se mantenga el mando único para pilotar este proceso de desescalada en el que el Ejecutivo central debe aportar "claridad", "certezas" y "concreciones".

"Nunca discutimos y no lo hacemos ahora el mando único, pero hacen falta concreciones", ha incidido Rueda sin mencionar la declaración del estado de alarma, todavía pendiente de recibir el visto bueno del Congreso. De hecho, el presidente Núñez Feijóo manifestó este mismo jueves que es partidario de desactivar el estado de alarma.

Para el 'dos' de la Xunta, "no es normal" que las comunidades autónomas conozcan las medidas del Gobierno a través "de las ruedas de prensa", por lo que, ante el proceso de las próximas semanas, ha pedido "que se escuche a las comunidades". "Es lo que estamos esperando", ha apostillado Rueda, quien ha criticado el plan presentado el pasado martes por el presidente Sánchez y que, a su juicio, "está generando mucho despiste".

"Dicen que no quieren dejar a nadie atrás, bien, pues mucha gente está diciendo que con estas medida de desescalada se está empezando a quedar atrás y puede que no puedan remontar", ha aseverado el vicepresidente autonómico.

DATOS INFECTADOS Y FALLECIDOS

Rueda ha reconocido que "probablemente" el número total de víctimas "nunca" se podrá conocer con exactitud, pero ha afeado a la Administración central que "diga que las comunidades no están aportando los datos suficientes".

"La Xunta lo hace desde el primer momento y las cifras que damos no coinciden con las que después ustedes dan como cifras de Galicia. Esa divergencia tendrán que explicarla desde el Gobierno", ha aseverado Rueda, que ha destacado la "anticipación" de las medidas tomadas por la Xunta.

En este sentido, ha recordado que las UCIS en la comunidad "no colapsaron", los hospitales gallegos "aguantaron" y "no fueron necesarios los hospitales de campaña, a pesar de que, por supuesto, estaban planificados".

Por contra, ha lamentado que "se ignorasen avisos, algunos muy próximos" sobre el virus. "El mismo Fernando Simón que nos dice lo que va a pasar y lo que tenemos que hacer, es el mismo que a principios de marzo nos decía que iba a haber pocos contagios y que no teníamos que preocuparnos", ha señalado Rueda, que también ha puesto el foco en la "autorización" de "eventos masivos" cuando existían "recomendaciones" de las autoridades europeas para que no se hiciesen.

MATERIAL Y RESIDENCIAS

Asimismo, también ha censurado el suministro de reparto material sanitario y de protección, especialmente mascarillas, por parte del mando único a lo largo de las últimas semanas y ha asegurado que las autonomías tuvieron que enfrentarse a la falta de estos equipos en solitario.

"Se nos dijo, en términos coloquiales, que nos apañáramos como pudiésemos", ha asegurado Rueda, que afirma que los equipos de protección de hospitales, centros sanitarios, residencias "tanto públicas como privadas", ayuntamientos gallegos y empresas "son los que suministró la Xunta".

Por ello, ha exigido al Ejecutivo central que responda si "tiene pensado tener más responsabilidad" a la hora del reparto de material de protección "a medida en que se produzca la desescalada y el uso de mascarillas se empiece a generalizar".

Además, ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de haber incumplido su palabra sobre las residencias, cuya situación en Galicia Rueda ha dado por "controlada".

"(Iglesias) Se autoatribuyó las competencias en residencias y prometió medios y coordinación. Tiempo después, la situación está controlada, pero se debe a la Xunta y a los profesionales, no desde luego a la ayuda de la Administración central", ha añadido Rueda, que ha agradecido la labor del ejército en las tareas de desinfección de los centros de mayores.