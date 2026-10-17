La Xunta compromete 14 millones para el gallego y la puesta en marcha del Plan Xeral, con más cursos para extranjeros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha comprometido 14 millones de los presupuestos autonómicos de 2027 para las políticas sobre el gallego, 1,5 millones más que en 2025, que permitirán la ejecución de las cerca de 700 medidas recogidas en el Plan Xeral da Normalización da Lingua.

Una de ellas consistirá en el aumento de los cursos de introducción a la lengua y cutura gallegas destinados a personas extranjeras, que pasarán de 100 a 150 formaciones en su segunda edición. Esto permitirá llegar hasta "más de 2.000 personas nacidas fuera de la Comunidad", según ha apreciado López Campos en una visita a Valga (Pontevedra), que ha acompañado a alumnado de esta información en una caminata a favor del idioma.

"Esta fue una de las primeras medidas de acción inmediata para impulsar el prestigio del gallego que ahora decidimos aumentar para dar respuesta a la buena acogida y a la gran demanda del programa", ha afirmado. Esta nueva edición volverá a contar con la colaboración de los ayuntamientos, a través de la Rede de Dinamización Lingüística, y con entidades como Cáritas y Cruz Roja.

Además de estos cursos, ha avanzado que, en el ámbito empresarial, la Administración autonómica tiene en marcha el decreto para regular el sello para reconocer a las empresas comprometidas con la lengua gallega. La propuesta está en fase de consultas previas a través del portal de transparencia de la Xunta hasta el próximo día 30. Esto permitirá continuar con la tramitación del decreto y abrir el proceso de consulta pública "antes de que termine el año", según sus cálculos.

El distintivo se desarrollará también con cargo a los presupuestos con una aportación de 150.000 euros. El proceso de concesión del sello seguirá "criterios estrictos" de valoración, entre los que se tendrán en cuenta el nombre comercial, las indicaciones y cartelería, el etiquetado y la comunicación externa y atención al público, entre otros.

Entre los incentivos para conseguir este certificado, figuran la inclusión en un directorio público de empresas responsables con la lengua; el acceso preferente a acciones formativas, programas, encuentros, jornadas y campañas, y la posibilidad de contar como mérito específico en alguna convocatoria pública.

300.000 EUROS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS

Asimismo, la Xunta reservará 300.000 euros de las cuentas del próximo año para poner en marcha una línea de ayudas destinada a incrementar la presencia del gallego entre las entidades deportivas. Al amparo de esta iniciativa, el Gobierno gallego colaboraría con clubes, federaciones, agrupaciones deportivas u otros colectivos de este ámbito legalmente reconocidos, implicando a sus participantes y familias, a los profesionales y a los referentes deportivos.

Esta medida busca, en sus palabras, que los "miles de niños y niñas" que practican actividades deportivas puedan hacerlo hablando en gallego. "Es importante que lo hagan dentro del ámbito escolar, pero también en aquellos ámbitos de socialización donde tenemos que garantizar que el gallego tenga un espacio de preferencia", ha recalcado.