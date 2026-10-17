La Xunta dotará de 1,2 millones adicionales al Instituto de Seguridade e Saúde Laboral para impulsar mejoras en empresas

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta dotará de 1,2 millones de euros adicionales al Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) en 2027 para impulsar mejoras en la prevención y en el bienestar de las empresas. Esta medida se enmarca en el Plan integral acordado no marco do Diálogo Social, aprobado en septiembre.

Tal y como ha trasladado la Consellería de Emprego en nota de prensa, esta inversión adicional de más de 1,2 millones de euros permitirá responder a las necesidades recogidas en el 'Plan Integral para a mellora da prevención, o benestar laboral e a reincorporación saudable ao traballo en Galicia 2026-2029', logrado tras el acuerdo alcanzado en el marco del Diálogo Social entre la Xunta, la patronal CEG y el sindicato UGT-Galicia.

Según ha destacado el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante su visita a Bermello, en Ourense, este plan hace especial hincapié en las pymes, microempresas y personas trabajadoras autónomas.

"Las grandes empresas tienen más capacidad para ir solucionando las cuestiones que tienen que ver con el bienestar laboral, pero nosotros queremos incidir en un apoyo público para la microempresa y la persona autónoma", ha expresado.

Así, se ha referido a alguna de las medidas incluidas en el mismo, como son las ayudas de sustitución para las bajas de larga duración, para evitar el cierre de comercios; las ayudas a la inversión en equipamiento ergonómico para las pymes; y el programa 'Coida Peme', que contará con ayudas para contratar servicios homologados de atención psicológica y musculoesquelética, dirigidos al conjunto de las plantillas y con carácter confidencial.

REINCORPORACIÓN SALUDABLE

De forma detallada, el plan contempla la reincorporación saludable tras una baja, con ayudas a microempresas y personas autónomas durante las bajas de larga duración, con subvenciones para la contratación de sustitutos que permitan mantener la actividad y facilitar la reincorporación.

También incluye incentivos para financiar herramientas, equipamientos u otros recursos que favorezcan la vuelta al trabajo después de una baja prolongada y prevenir una posible recaída.

Entre ellos, destaca el mecanismo piloto de acompañamiento a la reincorporación, mediante la figura de un coordinador que acompañará voluntariamente a la persona trabajadora y facilitará la coordinación con la empresa y el servicio de prevención. Todo ello, ha señalado la Xunta, sin acceder a su historia clínica ni interferir en las decisiones de los profesionales sanitarios.

A mayores, González ha recordado que el documento incluye la nueva Fiestra Única Galega de Saúde Laboral e Apoio á Reincorporación

Saudable, un servicio público que será gratuito y especialmente orientado a pymes, microempresas y autónomos. Ofrecerá asesoramiento, diagnóstico preventivo, orientación, apoyo en la tramitación de las ayudas y asistencia en los procesos de reincorporación laboral.

REFUERZO DEL ISSGA

En esta línea, el responsable autonómico ha recordado que el plan contempla el refuerzo de los recursos humanos y técnicos del Issga para convertirlo en el organismo de "referencia" en la ejecución de las medidas de prevención y bienestar incluidas en el documento. Para ello, se le dotará de 1,2 millones de euros de presupuesto adicionales.

Jose González ha apuntado que uno de los objetivos específicos del documento es "fortalecer" los instrumentos de apoyo a las pymes, microempresas y personas trabajadoras autónomas para que puedan acceder a la prevención, al asesoramiento y a las medidas de reincorporación laboral tras una baja.

En materia de clima laboral, la hoja de ruta contempla formación para equipos directivos y mandos intermedios en este ámbito y prevé la difusión de guías a través del Issga para fomentar la flexibilidad en la organización del trabajo mediante bolsas de horas, ajustes horarios o cambios temporales de tareas.