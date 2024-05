La Xunta espera que la dirección 'puente' del IES de Milladoiro pueda solucionar los problemas de convivencia del centro

El conselleiro de Educación destaca que se trata de una situación "anómala" y descarta que se deba a las ratios o a la falta de personal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, espera que la dirección 'puente' que se establecerá próximamente en el IES de Milladoiro tras el cese del equipo directivo actual pueda solucionar los problemas de convivencia que se venían registrando en el centro para que el próximo curso arranque con normalidad.

En declaraciones a los medios este lunes, antes de asistir al acto de inauguración de las XXI Xornadas Internacionalización e Cooperación da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE), el conselleiro se ha referido a la situación del centro compostelano, "una cuestión muy técnica para la que se plantea una solución que intenta reconducir una situación anómala y poner en valor otra vez la convivencia".

Román Rodríguez ha explicado que la problemática ha sido analizada por Inspección Educativa, departamento encargado de proponer la solución, que en este caso ha conllevado el cese del equipo directivo actual y el establecimiento de una dirección 'puente' hasta que arranque el próximo curso.

"La inspección, una vez evaluadas las circunstancias que estaban dándose en ese centro, presentó esa solución. Va a haber una preocupación muy activa por parte de la inspección para pilotar, en cierta manera, esta transición. Esperemos que pase de la mejor forma posible y que sea una situación pasajera y que el próximo curso se pueda empezar con normalidad",

Según ha apuntado, se trata de cuestiones de convivencia interna, mal comportamiento de algunos alumnos, "problemas entre alumnos", además de "desajustes internos" en el claustro. "Lo que se plantea es que el nuevo equipo directivo, de la mano de la inspección, le pueda dar solución", ha señalado.

Respecto a las peticiones por parte del profesorado y de sindicatos de más medios y de la reducción de la ratio, el responsable autonómico de Educación ha sido tajante y ha asegurado que la ratio de Milladoiro se encuentra "dentro del marco legal", "semejantes a las de otros institutos".

"Estamos ante una cuestión técnica, decisiones técnicas hechas por inspección. No entra la decisión política. No podemos confundirnos de debate. Estoy seguro de que hay centros educativos con la misma ratio donde no hay esos problemas. Tenemos que centrarnos y evaluar y saber claramente cuáles fueron. Y eso es una cuestión interna de inspección", ha remarcado.

Por último, en cuanto a las críticas de la comunidad educativa sobre la tardanza en reaccionar de la consellería, Román Rodríguez ha destacado que no son aspectos "sencillos" que "se puedan evaluar de forma arbitraria".

"Estamos hablando de un problema de convivencia entre personas dentro de un centro educativo donde no es todo ni blanco ni negro. Hay que evaluarlo con mucho detalle, con mucho mimo y con mucha profesionalidad", ha concluido.

CESE DEL EQUIPO DIRECTIVO

Este domingo trascendía que el equipo directivo del Instituto de O Milladoiro había sido cesado tras la auditoria realizada al centro educativo por los "problemas de convivencia" que fueron motivo de protesta por parte de padres, familias y alumnos del colegio.

Según explicaban fuentes del sindicato CC.OO a Europa Press, la dirección del centro se encuentra en funciones y será el inspector el que nombre a un nuevo director y, posteriormente, se formará el equipo directivo.

Otra de las consecuencias derivadas de ese procedimiento es que el departamento de Orientación contará con ayuda y asesoramiento, toda vez que nombraron a un nuevo inspector encargado del centro.

Desde el sindicato señalan que "estarán pendientes" de que "se cumpla ese acuerdo" y afirman que están "completamente de acuerdo" con que se iniciase la auditoria.

En marzo, se produjo una concentración a las puertas del centro a la que acudieron representantes de los sindicatos CIG, CCOO, UGT y STEG. En ella denunciaron una situación que achacaron a un "un mínimo porcentaje del alumnado", pero que, aseguraron, generaba problemas en la actividad del centro.

Fuentes conocedoras de la situación del centro consultadas por Europa Press ya este lunes, apuntaan que será "de forma inmediata", en próximos días, cuando inspección nombrará a una dirección provisional hasta que se vuelva a convocar el concurso para contar con un nuevo equipo directivo por el proceso ordinario, algo que no se prevé en el corto plazo.