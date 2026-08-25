La Xunta espera que el programa autonómico de auxiliares de conversación esté en marcha en el segundo trimestre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha avanzado que espera que el nuevo programa autonómico de auxiliares de conversación esté en marcha a principios del segundo trimestre.

Tal y como ha trasladado el responsable autonómico en una rueda de prensa celebrada este martes en la capital gallega para avanzar las novedades del curso 2026-2027, se están ultimando los detalles del programa, por el cual está previsto que los auxiliares lleguen a las aulas gallegas este año escolar.

En este sentido, el conselleiro ha cargado de nuevo contra el Gobierno central por la multa de 3,5 millones a Galicia en el marco de las inspecciones y multas del Ministerio de Trabajo por el programa de auxiliares de conversación que convoca el Ministerio de Educación.

"Es una situación absolutamente absurda. Y hay que ser muy claro: deriva de una absoluta descoordinación entre dos ministerios de dos partidos políticos del mismo gobierno, uno del Partido Socialista y otro de Sumar", ha enfatizado.

Al respecto, el titular de Educación ha reiterado su intención de recurrir esta "injusta e ilógica sanción por todas las vías", y, en caso de tener que pagarla, ha afirmado que exigirán una compensación económica al Ministerio de Educación.

A raíz de la sanción, el Gobierno gallego ha decidido no participar en el programa hasta que se den "certezas y seguridad" sobre su desarrollo, para no exponerse a multas como la que acaban de recibir relativa a la provincia de A Coruña.

En este contexto, el conselleiro ha señalado que están a "piques" de terminar el programa autonómico de auxiliares -- que sustituirá al estatal --, aunque tiene sus "complejidades" como son las cuestiones de extranjería. "Lo presentaremos tan pronto como lo tengamos terminados y queremos que los nuevos auxiliares estén al inicio del segundo trimestre en las aulas", ha avanzado.