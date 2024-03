La Xunta pide al Ayuntamiento de Vigo que "subsane los errores" para "agilizar al máximo" su informe sobre el PGOM

VIGO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha pedido al Ayuntamiento de Vigo que "subsane los errores detectados" para "agilizar al máximo" la emisión de su informe previo imprescindible para la aprobación definitiva del nuevo plan general de ordenación municipal (PGOM).

Tras la reunión mantenida este lunes entre representantes autonómicos y la concejala de Urbanismo y Vivienda de Vigo, María José Caride, el Ejecutivo gallego ha indicado que, cuando reciba la documentación correspondiente y compruebe que el gobierno local corrigió todos los errores detectados y completó el expediente con los informes estatales que faltan, se agilizará "al máximo" el informe autonómico.

En un comunicado, la Xunta ha recordado que primero habrá que resolver todos los aspectos señalados en el requerimiento remitido la semana pasada al Ayuntamiento, tal como indicó la directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en el encuentro, Encarnación Rivas.

A mayores de las correcciones exigidas tras analizar el documento provisional y que afectan sobre todo a aspectos arqueológicos y culturales, Rivas ha trasladado a la concejala la urgencia de disponer de dos informes perceptivos sobre el PGOM del Gobierno central, que a estas alturas siguen pendientes y, sin ellos, la Xunta no puede informar el documento.

Una vez se tenga toda la documentación y se corrijan los errores, el Ejecutivo autonómico acortará "al máximo" el plazo para emitir su informe, que también depende de la dirección xeral de Patrimonio Cultural.

Por su parte, la concejala de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Vigo ha asegurado que "la corrección de errores materiales que se hayan podido cometer se resuelve en cinco minutos y el Ayuntamiento de Vigo se compromete a hacerlo". Sin embargo, tras ser avisados la semana pasada, por ahora no se han corregido.

En un audio difundido a los medios de comunicación, Caride ha reivindicado que el nuevo PGOM cataloga y protege unos 170 elementos adiciones más a los que estaban recogidos en 2008, asegurando que la Dirección Xeral "no evaluó" la información completa enviada por el gobierno local. "Si al margen de estos elementos la Dirección Xeral identifica alguno más que motivada y singularmente deba ser incorporado al catálogo, los incorporaremos", ha indicado.

Al respecto, la Xunta ha informado de que Caride ha reconocido en el encuentro errores como la no protección patrimonial del Monte do Castro y su Fortaleza y del Parque Quiñones de León.

"La revisión del Plan xeral de Ordenación Municipal (PGOM) de Vigo es absolutamente respetuosa con la legislación de patrimonio. Solvente legalmente y por lo tanto no se le puede imponer ninguna condición que no se exija a ningún otro ayuntamiento de Galicia y que no esté recogida en la legislación vigente", ha sentenciado la concejala, asegurando que "no habrá problemas" para obtener los informes favorables.

Todo ello después de meses con críticas por parte de Caride hacia la Xunta, acusando al Gobierno autonómcio de "retrasar" la aprobación del PGOM.

Curiosamente, esta situación es similar a la que vivió la alcaldesa 'popular' Corina Porro en Vigo a principios de los 2000, con María José Caride al frente de la consellería de Política Territorial de la Xunta. Durante años, Porro exigió al Ejecutivo autonómico una solución para desbloquear el PGOM de Vigo, debido a que la Consellería de Política Territorial de Caride solicitaba todo tipo de documentación para poder darle el visto bueno. Ahora, más de 15 años después, los papeles han cambiado y es Caride la que pide agilidad a la Xunta.