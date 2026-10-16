La Xunta rebaja tramos del IRPF frente a la inflación y el impuesto a la firma de la compra de vivienda nueva

Rueda preside una reunión extraordinaria del Consello para la aprobación de los Orzamentos de 2027. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cuentas de la Xunta para el año que viene incorporan nuevas rebajas de impuestos a través de la denominada ley de acompañamiento a los presupuestos (de medidas fiscales y administrativas), entre ellas una rebaja de los primeros cuatro tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para paliar el efecto de la inflación.

También se incorpora una reducción del tipo general del impuesto de actos jurídicos documentados, que grava los actos formalizados en escrituras públicas, y que afectan al comprador en el caso de viviendas nuevas.

El presupuesto, que ha sido aprobado este viernes en un Consello extraordinario de la Xunta, al igual que la ley de acompañamiento, se eleva para 2027 hasta los 15.158 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,4% respecto a los que están en vigor.

En el caso de la bajada de los cuatro primeros tramos autonómicos del IRPF, será de 0,25 puntos, y es, según ha destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la quinta que acomete el Gobierno gallego en 12 años. Tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, para "que se note desde la próxima declaración".

En cuanto a las medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, que habían sido anunciadas tanto por Rueda como por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, finalmente será sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, que bajará tres décimas el tipo general, del 1,5% al 1,2%, para todas las operaciones que estén gravadas por este tributo.

"Si las transmisiones afectan a una vivienda protegida, el impuesto se reduce a cero", ha resaltado el titular de la Xunta.

Por último, habrá una rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, ya bonificado actualmente, con el objetivo de facilitar el relevo generacional a empresas familiares. "Hasta ahora (...) solo podían beneficiarse familiares que heredasen la empresa con relación de consanguineidad. Ahora ampliamos a familiares hasta tercer grado de afinidad", ha expuesto Alfonso Rueda. Y ha agregado que también se aplicará a trabajadores de empresa que lleven 10 años o 5 en la directiva de la empresa.