La Xunta, "trabajando" para que haya "un nuevo contrato" y solventar la crisis de Vulcano

Publicado 19/02/2019 12:10:11 CET

En Marea y BNG preguntan en comisión un día después de la reunión en Madrid y tras la aceptación de los trabajadores del plan de pagos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia está "trabajando" con un papel de "mediador" para intentar que haya "un nuevo contrato" y solventar la crisis de Vulcano en relación con el ferri 'Villa de Teror', encargado por Naviera Armas (Trasmediterránea) al astillero vigués.

Así se ha pronunciado el director del Igape, Juan Cividanes, este martes en la comisión parlamentaria que aborda asuntos industriales, a preguntas sobre este asunto de los diputados de En Marea y BNG Pancho Casal y Noe Presas, respectivamente.

Un día después de la reunión celebrada por las partes en Madrid y tras la aceptación por parte de los trabajadores del plan de pagos, Casal ha avisado de lo "dramático" e "incomprensible" de la situación.

Mientras, Presas ha acusado a la Xunta de mantener una "actitud pasiva" y ha urgido a llevar a cabo una "actuación contundente" para "evitar un desenlace fatal".

Por su parte, el representante del Igape ha señalado que "se está trabajando en un nuevo contrato que ampare a todas las partes para que se puedan pagar las deudas que hay, terminar el barco y entregarlo al armador y que cada uno cumpla con sus compromisos".

Ya en su segundo turno, ha replicado a la portavoz del Bloque que "lo que piden es el recurso fácil de buscar soluciones a través de la intervención". "Que la Sepi intervenga no es la política que nosotros defendemos, no podemos tomar esas medidas que es el recurso fácil a los fondos públicos y en muchas ocasiones lo que genera son soluciones a corto plazo y no reales y consolidadas", ha resuelto.

Así, ha insistido en que su "modelo" pasa por "buscar soluciones entre todos los agentes económicos, buscando un contrato que habilite y permita generar la confianza para que se puedan reanudar los trabajos con una fecha que le valga a quien tiene que comprar el barco y que dé confianza a todas las partes para que sepan que van a poder cobrar las cantidades que se comprometan".

"Es un acuerdo en el que tienen que estar todas las partes. Estamos trabajando, nuestro papel es de mediador para conseguir que puedan confluir todos los intereses y que haya un equilibrio para que haya una solución que permita entregar el barco", ha finalizado.

ISOWAT

Por otra parte, cuestionado también por la parlamentaria nacionalista sobre la situación de Isowat, que ha exigido "tomar en serio", el director del Igape ha constatado que "hay una oferta en manos del juez y es el juez el que tiene que resolver si esa oferta de compra se ajusta o no al plan de liquidación aprobado en el año 18".

"El juez tendrá que dar respuesta sobre esa oferta que está presentada. Mientras, el viernes pasado tuvimos junto con el conselleiro una reunión con el comité de empresa en la que nos trasladaron dos cuestiones en las que estamos trabajando con ellos", ha expuesto.

En este sentido, se ha referido a que "por un lado pidieron una reunión con el gobierno del estado para que junto a la Xunta pueda recibir a los trabajadores" y ha indicado que está "solicitada" y que puede "garantizar" que la habrá.

En segundo lugar, ha apuntado que "el comité pedía que (...) se volviese a contactar con algunos de los empresarios con los que se contactó, cosa que también se va a hacer".

"La implicación es máxima y es una situación que está en el límite de búsqueda de soluciones, pero continuamos y estamos en todo momento en contacto con el comité para buscar las mejores soluciones", ha resuelto.