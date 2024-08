La Xunta urge "aclaraciones" al Ministerio y a Renfe acerca de las incidencias en la línea Madrid-Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, se ha quejado este miércoles de la falta de información que tiene la Xunta en relación a las incidencias que afectan a los pasajeros que utilizan la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Madrid con Galicia.

En declaraciones a los medios, un día después de que trascendiese que Renfe pedirá compensaciones económicas a Talgo por los fallos en sus trenes, Calvo ha recordado, en declaraciones, que la Xunta ha pedido en varias ocasiones un contacto que explique la situación al Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda.

"Desde la llegada del AVE al resto de ciudades gallegas (además de Ourense) estamos sufriendo numerosos retrasos y percances en todas y cada una de las expediciones, da igual el sentido. Y lo que necesitamos es información", ha advertido.

No en vano, ha reconocido que, si bien "es normal" que "alguna vez pueda fallar algún tren", no que, durante varios meses, "casi todas las expediciones tengan problemas". "Y que lleguemos a situaciones como las que se vieron esta última semana, cuando los viajeros de una línea que no era a Galicia tuvieron que romper las ventanillas porque quedaron encerrados sin luz, sin calefacción y a 40º dentro de un túnel", ha ejemplificado.

"Por tanto, creo que se necesitan aclaraciones cuanto antes por parte del Ministerio (que dirige Óscar Puente) y de Renfe. Y nosotros agradeceríamos que el secretario de Estado, tal y como se comprometió en su momento, nos diese el nombre de la persona responsable en Renfe con la que podemos hablar para tener información sobre estas incidencias", ha concluido.