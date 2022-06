La Xunta urge "explicaciones, información y soluciones" por la A-6 y pide que la ministra de Transportes "dé la cara"

Ethel Vázquez alega que si hace 10 días la situación "era muy preocupante" tras el nuevo derrumbe del jueves "es extremadamente alarmante"

OURENSE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, urge "explicaciones, información y soluciones" para la A-6 tras la caída de un segundo vano en el viaducto y pide que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, "dé la cara".

Para la titular de Infraestructuras de la Xunta de Galicia "va siendo hora" de que el Gobierno de España y la ministra de Transportes, que acudirá este viernes por la tarde a la zona del desprendimiento, den explicaciones sobre un asunto que si hace diez días "era muy preocupante" a día de hoy, "después de lo que sucedió en el día de ayer (jueves) es extremadamente alarmante".

Así ha descrito Vázquez Mourelle la situación tras la caída de un segundo vano de la A-6 este pasado jueves y ha criticado que "la gestión es caótica para un problema monumental" de uno de los principales accesos a Galicia.

Ha puesto de relieve que el pasado martes se trasladó que se iba a proceder a abrir este verano el viaducto paralelo que no colapsó y "ahora parece que hay cambio de criterio". Un motivo por el que la conselleira ha cuestionado "qué está pasando en la A-6, por qué no se están dando explicaciones y por qué no se está dando información sobre las inspecciones y las previsiones".

"No comprendemos porqué el Gobierno de España y el Ministerio de Transportes no considera este asunto de la relevancia que tiene para asumir y afrontar las soluciones", ha criticado, al tiempo que ha lamentado que "se aumente la desconfianza y se ponga en entredicho la seguridad de las infraestructuras viarias con el silencio y la falta de explicaciones".

"EXPLICACIONES URGENTES"

Por ello, ha exigido que la ministra de Transportes "de la cara". "Merecemos y necesitamos explicaciones urgentes, información y por supuesto soluciones", ha esgrimido.

Con todo no ha entrado a exigir una vía judicial para depurar responsabilidades aludiendo a que lo "prioritario" en esta "situación extremadamente alarmante" son "esas explicaciones, esa información y esas soluciones". Así ha reiterado que los responsables públicos "en crisis así" tienen "la obligación de dar la cara" y es lo que le exige a la ministra de Transportes porque hablar del cierre de la A-6 "es hablar del cierre de una de las vías principales de conectividad entre Galicia y la meseta" y por tanto "un mazazo a todo el sector económico y a la movilidad del norte de Galicia".

En este mismo sentido ha trasladado la "máxima preocupación" que "va creciendo y se incrementa cada día" por la "gestión caótica donde se cambia de criterio" y donde la falta de información "alimenta únicamente la especulación, la inseguridad de la ciudadanía y la inseguridad de todo el sector económico''.

Así, ha dicho que el pasado martes mantuvo una reunión con el delegado del Gobierno donde expresamente hizo una batería de preguntas de la que se llevó la "enorme sorpresa" de no recibir ninguna contestación a pesar del "punto de vista profesional". Entre las preguntas ha citado el desplazamiento de la pila, la tipología del viaducto, cómo estaba el cableado en el momento de las primeras inspecciones e incluso dudas sobre el transporte especial entre la AP-9 y la A-52. "Cero respuestas", ha insistido Ethel Vázquez y ha añadido que "al mismo tiempo se nos dijo que el viaducto paralelo se procedería abrir en el verano".

Al respecto de si la Xunta debe formar parte de la comisión de investigación, la titular de Infraestructuras ha dicho que ya hace días que pidieron un grupo de trabajo porque el Gobierno Gallego "necesita estar informado" porque "hay muchísimos sectores económicos". Como el de las mercancías, el de las palas eólicas o el sector de pesca, que se ponen en contacto con las consellerias para recibir información.

"Por eso necesitamos estar en un grupo de trabajo y estar puntualmente informados, porque estar al lado de la gente, de los sectores económicos y ofrecer información y sobre todo certezas es necesario. No pueden estar viviendo con esta incertidumbre", ha aseverado.

De este modo ha insistido una vez más en que lo "prioritario, lo primero y lo absolutamente necesario" es que los gallegos tengan de "forma urgente explicaciones, información veraz puntual y también soluciones" y que la ministra de transportes "deje la gestión caótica, deje las incoherencias y de la cara".