Las Xuventudes del PSdeG censura los "anuncios" de Rueda con las cuentas mientras "bloquea" las ayudas a la vivienda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de las Xuventudes Socialistas de Galicia, Xurxo Doval, ha criticado la "presentación fragmentada" de los presupuestos de la Xunta para 2025 por parte del titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, como si fuesen "anuncios de televisión" sin ningún tipo de "transparencia", mientras "bloquea" las ayudas a la vivienda".

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del PSdeG, Doval ha puesto el foco en la falta de ejecución de las ayudas al alquiler. "Llevamos 14 años con un gobierno del PP que ni hace ni deja de hacer", ha sostenido.

Doval ha sostenido que cuando se habla de vivienda, se habla de "oportunidades de vida para la juventud" y ha afeado que la actitud del PP pase por "ponerle un tapón a esas oportunidades".

Así, ha recordado que desde 2018 el Gobierno de España transfirió casi 500 millones de euros a Galicia para políticas de vivienda, pero que la Xunta, en vez de usarlos para facilitar el acceso a la vivienda, "atrasó el proceso y, en plena crisis, manda mensajes de móvil diciendo que ya no hay dinero para ayudas".

En este contexto, ha censurado que el Gobierno gallego no solo no resuelva las ayudas de vivienda, sino que ahora, a menos de dos meses de terminar el año, presente los presupuestos "por fascículos", "como quien vende una telenovela". "No saben cómo gestionar su propia incompetencia y se ponen a hacer propaganda con el dinero de todos", ha denunciado.

Para Doval, esta actitud del Gobierno gallego "es un insulto a la ciudadanía y, especialmente, a la juventud que quiere emanciparse". "Lo que no puede hacer el PP es presentarse como salvadores cuando en 14 años solo se construyeron 21 viviendas de protección oficial. Mientras el Gobierno de España impulsa la construcción de 180.000 viviendas, de las que 1.400 serán en Galicia, la Xunta del PP se limita a bloquear y atrasar todo", ha asegurado.

Así las cosas, Doval ha exigido un "cambio inmediato en al política de vivienda" del Ejecutivo gallego y ha reclamado que se ejecute de inmediato la nueva partida del bono alquiler sin la "burocracia intencionadamente absurda" que, según ha denunciado, impone la Xunta.

"No queremos anuncios vacíos ni más trabas. Queremos soluciones reales para la juventud gallega. Es hora de que el PP deje de poner palos en las ruedas y empiece a trabajar de verdad por la vivienda en Galicia", ha apuntado.

Doval ha finalizando apelando a la Xunta a "dejar de boicotear" las medidas del Gobierno de España e implicarse en garantizar el acceso a la vivienda. "Si la Xunta no es capaz de gestionar los fondos transferidos, que se aparte y deje trabajar a los que sí queremos que Galicia avance", ha manifestado.