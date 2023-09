Yolanda Díaz pide a las fuerzas de izquierda en Galicia "caminar juntas" para "ganar" la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanza Díaz, ha hecho un llamamiento a las fuerzas de izquierda en Galicia para "caminar juntas" y lograr el objetivo de "ganar" la Xunta.

En una entrevista en Cadena Ser Galicia este domingo, Díaz ha puesto como ejemplo su relación con Pedro Sánchez durante la pasada campaña electoral, con "proyectos diferentes", pero sabiendo "quién es el adversario".

"El mensaje que lanzo es que podemos ganar, que aunque tengamos diferencias lógicas, caminemos juntas, que transmitamos a los gallegos que la Xunta puede ser ganada", ha reivindicado.

Para Yolanda Díaz, Rueda "no tiene proyecto para Galicia", igual, ha dicho, "que no lo tenía Feijóo". "No hay proyecto de creación de empleo en comarcas que están abatidas, no hay comunicaciones...", ha enumerado la también líder de Sumar.

SUMAR GALICIA

Precisamente, sobre esta formación en Galicia, la ferrolana ha señalado que será Sumar Galicia quien "decida lo que quiere hacer" de cara a las próximas autonómicas y ya ha avanzado que lanzará su proyecto durante los próximos días para "conformar un país mejor".

Cuestionada sobre si la actual portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, será la candidata en los comicios autonómicos, Díaz ha evitado posicionarse, aunque ha elogiado el "trabajo magnífico" que, en su opinión, está realizando la diputada gallega en la Cámara Baja.