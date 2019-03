Yolanda Díaz responsabiliza a Villares de "no querer negociar" y de "andar rompiendo mareas" por toda Galicia

Publicado 31/03/2019 16:52:55 CET

Alerta de que las 110 medidas del PSOE son "una pista de salida" para pactar con Ciudadanos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de En Común-Unidas Podemos por la provincia de Pontevedra, Yolanda Díaz, ha responsabilizado al portavoz de En Marea, Luis Villares, de "no querer negociar" para formar una coalición para las elecciones generales y de "andar rompiendo mareas" por toda Galicia.

En este sentido, ha reivindicado que ella "lleva trabajando con muchísima gente desde el 2012 para tener espacios de cambio unitarios", pero ha criticado que "los que llegan después" con una trayectoria de "romperlo todo, tienen dinámicas propias", en alusión al portavoz de En Marea.

Así, ha reprochado a Villares que "ande rompiendo mareas" por toda Galicia y ha asegurado que al líder de En Marea "lo acompañan personas que son expertas en romperlo todo" y que "son el pasado", en relación, entre otros asuntos, a la situación en la ciudad de Ferrol de cara a las municipales, ante la existencia de otras dos "mareas" surgidas de Ferrol en Común: la Marea de Ferrol (apoyada por Villares) y Xuntos Actúa.

"Es evidente que Luís Villares no quiso negociar y creo que tiene que ser responsable de lo que hizo. Y veo que anda rompiendo mareas por todo el país. Es una tristeza. Creo que la gente tiene que saber que Villares no quiso la unidad de nuestro país. Yo lo siento", ha lamentado Yolanda Díaz en una entrevista en Radio Nacional de España recogida por Europa Press.

Preguntada sobre por qué siendo natural de la localidad coruñesa de Fene se presenta como cabeza de lista por Pontevedra a las generales del 28A, Díaz ha insistido en que ella es "la candidata de Galicia".

Además, ha reiterado que la ciudadanía sabe lo que hizo el grupo parlamentario de Unidos Podemos y En Común en el Congreso e incluso lo que hizo ella misma, por lo que ha descartado que la gente se pueda confundir a la hora de votar al existir dos organizaciones de unidad popular.

PSOE Y CIUDADANOS

De cara a las elecciones, la también militante de Esquerda Unida ha llamado a la "movilización" ya que, a su juicio, si la unidad de Podemos y En Común no es fuerte "es evidente que no se va a nacionalizar la AP-9 y que la banca no va a devolver los 9.000 millones a nuestro país".

De esta manera, ha lamentado que las 110 medidas que ha propuesto el líder socialista Pedro Sánchez de cara a la campaña electoral son "con claridad una pista de salida para pactar con Ciudadanos".

"La percepción es que los votantes socialistas no quieren un pacto con Ciudadanos y es evidente que está todo preparado por los poderes económicos para gobernar el PSOE con Ciudadanos. Si esta opción se da, está claro que no va a haber un cambio posible", ha asegurado.

Cuestionada sobre si Unidas Podemos reeditaría el pacto de la moción de censura, Díaz ha asegurado que su agrupación fue "ejemplar", ya que "dio su voto en blanco", para así "echar al partido más corrupto de la historia europea" del poder (en relación al Partido Popular).

"Si de nosotros depende, va a haber un Gobierno de cambio. Pero cuidado, ahora ya no es lo mismo. Que nos diga claro cuál va a ser su programa", ha subrayado Díaz, tras criticar algunas medidas de Pedro Sánchez.

ALCOA

Sobre la manifestación de los trabajadores de Alcoa celebrada el pasado jueves en Madrid, Díaz ha tachado de "intolerable" que "el Gobierno permitiese que hubiese una carga policial contra trabajadores", ya que, "no son delincuentes" y "pueden quedarse en la calle".

"Los trabajadores de Alcoa no tienen futuro porque el PSOE es un talibán de los mercados. El 28 de abril Galicia puede colectivamente rescatar a Alcoa. Alcoa cae porque el PSOE se niega a enfrentarse a una multinacional tal como hizo Francia o Italia", ha apostillado Díaz según Europa Press de la misma entrevista.

En otro orden de cosas, también ha criticado que se hable de la "España vacía" solo porque "tiene rédito electoral". "Tenemos una Galicia envejecida, despoblada y con una carencia absoluta de política", ha indicado.

Asimismo, ha declarado que "hay que cuidar los montes no solo en verano, también en invierno" y ha pedido más profesionales para ello.