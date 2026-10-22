La Agencia Europea de Control de la Pesca aprueba un presupuesto de 32,5 millones para 2026, un 2,8% más

Susan Steele. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés) ha aprobado en su reunión de este jueves su programa de trabajo plurianual 2027-2031, y el presupuesto para el año que viene, que asciende a 32,5 millones de euros, un 2,8% más que los 31,6 millones de este 2026.

En rueda de prensa, fue la directora de la EFCA, Susan Steele, la encargada de explicar los acuerdos de la 47ª reunión del consejo, que también adoptó el Documento Único de Programación, que incluye el Programa de Trabajo Plurianual de la Agencia.

Según han indicado, este programa dará "continuidad" a los planes de despliegue conjuntos y a las actividades de apoyo al control de la pesca de los Estados miembro. Además, también añade programas de formación a inspectores, que se pondrán en marcha el año que viene, entre otras novedades.

"La cooperación internacional seguirá siendo una parte significativa de las actividades de la EFCA", ha reivindicado, subrayando que la innovación también desempeñará un papel "cada vez más importante" en sus actividades.

Precisamente por ello, esta semana la EFCA ha celebrado en Vigo la primera edición de FischConTech, las Jornadas de Industria Tecnológica e Innovación que reunieron a autoridades pesqueras, instituciones europeas, agencias, organizaciones de investigación y proveedores tecnológicos para explorar soluciones emergencias destinadas al seguimiento, control y vigilancia de la pesca.

Al respecto, se ha tratado la nueva normativa europea que establece que a partir de enero de 2028 ciertos barcos de riesgo alto de incumplimiento de las normas de obligación de desembarque tengan que tener instaladas cámaras.

El evento también marcó la inauguración del nuevo Centro de Satélites de la EFCA, "un paso significativo para reforzar las capacidades de observación de la Tierra de la Agencia y el uso de tecnologías basadas en satélites en apoyo de las actividades de control pesquero". De esta manera, se intensificará el uso de satélites para controlar las actividades pesqueras realizadas por los buques.