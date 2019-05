Un atlas del CSIC recopila información sobre patógenos y enfermedades de los cefalópodos de todo el mundo

Publicado 15/05/2019 13:58:56 CET

La publicación se dirige a industrias pesqueras y conserveras, así como a organismos encargados de la gestión sanitaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El CSIC, en colaboración con Anfaco-Cecopesca y la Consellería do Mar, ha publicado un atlas llamado 'Handbook of Pathogens and Diseases in Cephalopods' que recoge información sobre cómo reconocer y tratar enfermedades y patógenos en los cefalópodos en todo el mundo.

En la presentación del libro, celebrada este miércoles en la sede del CSIC en Santiago, han estado presentes el investigador del Instituto de Investigaciones Marinas (IMM) del CSIC y editor del atlas, Ángel Guerra; el delegado institucional del CSIC en Galicia, Antonio De Ron Pedreira; el secretario general de Anfaco-Cecopesca y editor de la publicación, Juan Manuel Vieites; la también editora, Camino Gestal; así como la conselleira do Mar, Rosa Quintana.

"Este atlas se ha escrito porque, desde 1990, las investigaciones sobre este tema habían sido bastante dispersas y estaban escritas en idiomas muy diferentes", ha explicado Guerra, que ha precisado que la publicación, a cargo de la editorial Springers, cuenta con cinco editores: Ángel Guerra, Camino Gestal, Juan Manuel Vieites, Graciano Fiorito y Santiago Pascual.

El inicio de este proyecto, tal y como ha explicado el representante de los editores del libro, lo permitieron Camino Gestal y Graciano Fiorito, dos de los editores, cuando "trabajaron en un proyecto del 2014 al 2017 de la Unión Europea sobre el bienestar animal".

"Ambos gestaron la idea y, en el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo, un grupo de investigadores se pusieron a redactar un índice y a contactar con hasta 40 especialistas de 12 naciones de tres continentes distintos", ha revelado Guerra al explicar este proceso.

Para mejorar la comprensión de cualquier tipo de lector, según ha apuntado Guerra, "contiene dos capítulos dedicados a que las personas que abran un cefalópodo por primera vez sepan dónde está cada órgano y cómo es en su versión sana".

Del mismo modo, Ángel Guerra ha explicado que esta publicación se dirige a las industrias conserveras y pesqueras, así como también "puede ser útil" para los veterinarios y para los organismos autonómicos y estatales encargados de la gestión sanitaria de los organismos.

Asimismo, la colaboración con Anfaco-Cecopesca llegó a raíz de la necesidad de una edición digital del atlas, algo para lo que el CSIC no tenía medios por sí mismo. Y fue precisamente desde Anfaco desde donde se contactó con la Consellería do Mar de la Xunta para crear "una simbiosis".

MÁS DE 4.000 TONELADAS VENDIDAS EN 2018

La conselleira Rosa Quintana, por su parte, ha valorado esta colaboración público-privada y ha aprovechado para recordar que, en Galicia, el año 2018 "se cerró con 4.400 toneladas de cefalópodos vendidos en las lonjas, lo que supone una facturación de casi 30 millones de euros".

Por último, Camino Gestal ha realizado una breve intervención para explicar la relación entre la publicación de este libro y un posible avance en la investigación que se están desarrollando en Vigo sobre el cultivo del pulpo: "En los cefalópodos, es muy importante saber el efecto de posibles patógenos que pueden estropear o, directamente, matar el cultivo".

"Este es un primer manual que permite identificar y saber cómo atajar el problema tanto en un cultivo como en una pesquería", ha aclarado Gestal, quien también ha aclarado que salvo en el caso del anisakis, "los parásitos no suponen un riesgo si son consumidos por los humanos".