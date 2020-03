El BNG pide renegociar las cuotas pesqueras tras las salida del Reino Unido y alerta de competencia "desleal"

VIGO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha reclamado renegociar las cuotas pesqueras que le corresponden a Galicia tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ha alertado de la posible competencia "desleal" para este sector "prioritario" del desarrollo económico de Galicia.

Una delegación de la formación nacionalista ha mantenido este lunes un encuentro con la directiva de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), encabezada por su presidente, Javier Touza. Por parte de los nacionalistas, acudió la portavoz en Europa, Ana Miranda, el diputado en el Congreso, Néstor Rego, la exdiputada Olaia Fernández Davila y el portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexias.

Sobre las inquietudes del sector pesquero, Ana Miranda ha hecho especial mención a la "competencia desleal" que se puede producir si Reino Unido abre mercados y no se acepta una negociación de las empresas gallegas con capital mixto, o bien con las cuotas que podrían quedar sobrantes de un Estado Miembro.

A ello, añadió, se suma la obligación de desembarco, la inspección transfronteriza y las consecuencias que tiene en los mercados, dado que los productos gallegos están sometidos "a controles leoninos mientras a que otras flotas se les está dejando pasar con menos requisitos".

Por ello, Miranda ha manifestado que es necesario ir a Bruselas a hacer una "negociación directa", como Escocia, algo que ha ligado con que el BNG tiene "una capitana de un barco que podría liderar este país y hacer de la pesca gallega una defensa ardua". "Y no ir allí simplemente a mirar como está yendo la conselleira do Mar y el Gobierno gallego", ha remachado.

"ESTUDIO RIGUROSO"

Por su parte, el diputado del BNG en el Congreso ha reclamado por "imprescindible" que se elabore un "estudio riguroso" del impacto socioeconómico sobre la flota pesquera.

Ana Miranda también ha señalado otro problema "grave" como es el uso de los fondos pesqueros. "La conselleira no solo no está ejecutando, sino que está haciendo grandes inversiones y que no van directamente a la flota, sino a temas especulativos", ha denunciado, en referencia a obras del puerto.

Al respecto, Xabier Pérez Igrexas ha manifestado la "preocupación" del BNG por la "doble línea de actuación, muy peligrosa" de la Autoridad Portuaria. Por un lado, en el ámbito industrial, su "única obsesión es acabar con Vulcano y hacerlo desaparecer", pero una "segunda obsesión es cementar la ría de Vigo en ese proyecto de nuevos enterramientos", por un proyecto de rellenos que defiende el puerto.

El portavoz municipal también ha alertado de que el problema del puerto es que carece de dos documentos fundamentales: la delimitación de espacios y el de usos portuarios.