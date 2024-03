La caída al mar de un marinero del 'Virgen del Faro' ocurrió por estar cerca del cable durante un golpe de mar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El contramaestre del pesquero 'Virgen del Faro' se cayó al mar el 17 de junio de 2021, a 28 millones al noroeste de A Coruña, por encontrarse cerca de cable en las faenas de pesca de jurel durante un golpe de mar. El marinero fue rescatado por la tripulación después de 45 minutos.

Así figura en las conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) que acaba de publicar sobre este siniestro marítimo. El marinero se rompió un brazo y sufrió hipotermia. Posteriormente, fue evacuado al hospital por el helicóptero de Salvamento Marítimo cuando el barco navegaba rumbo al puerto de A Coruña.

Según recoge el informe, tras largar la red, todos los marineros, excepto el contramaestre, bajaron al rancho para descansar. El contramaestre se quedó en la maniobra de popa, en el pasillo de estribor, mientras se filaba el cable de acero, para comprobar que las puertas terminaban de abrir correctamente.

"Justo cuando el contramaestre se disponía a dejar la zona, enfilando de camino al rancho, una ola de grandes dimensiones alcanzó al buque, causando simultáneamente que el cable de acero se destensara y que el contramaestre perdiera el equilibrio. Al volver a tensarse el cable de acero golpeó al contramaestre en su brazo izquierdo lo que, junto a la pérdida de equilibrio, provocó que el contramaestre saliera despedido por el aire y cayera al mar por la banda de estribor del buque", relata la investigación.

Al respecto, este organismo dependiente del Ministerio de Transportes remarca que "durante las maniobras de largado y virado del arte existe un riesgo real de ser alcanzado por el cable, por lo que ningún tripulante debería estar en esas zonas". Apunta que el plan de prevención de riesgos laborales no recogía una prohibición expresa de estar en esas zonas durante el largado.

Asimismo, el uso del chaleco salvavidas de trabajo fue fundamental, tanto para garantizar la flotabilidad del contramaestre como para facilitar su izado a bordo. Además, "no se hizo uso del bote auxiliar que el buque llevaba a bordo al no estar preparado para su arriado inmediato". En su lugar se trató de arriar una balsa salvavidas, "cuya maniobra no se realizó de forma correcta".

Por su parte, las operaciones de rescate dirigidas por el patrón "fueron inmediatas y eficaces, tomando la decisión de picar los cables del arte, lo que facilitó la maniobra de rescate del contramaestre".

Entre las recomendaciones que hace la Ciaim se encuentra que durante la largada no haya personal cerca del cable, que se actualice el plan de prevención de riesgos laborales para incluir de forma más clara la obligación expresa de que no haya personal cerca del cable, así como que deben mantenerse siempre al día los conocimientos sobre los equipos de abandono y salvamento del buque, incluida la balsa salvavidas.