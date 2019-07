La conselleira advierte a Greenpeace de que no "consentirá" que ecologistas intenten "demonizar" al sector

Publicado 18/07/2019 18:44:36 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha advertido a Greenpeace de que, aunque no tiene "problema con ninguna organización ecologista", no "consentirá" que se intente "demonizar" al sector pesquero gallego.

Así se ha pronunciado al respecto de la visita a Vigo el próximo 24 de julio del barco 'Rainbow Warrior', de la organización ecologista Greenpeace.

"Cuando algo es medible no es opinable y los números acreditan que en los caladeros donde está trabajando la flota gallega son caladeros que están prácticamente todos en el rendimiento máximo sostenible, con lo cual nosotros llevamos a gala ser una comunidad que vivió en el pasado de la pesca y que está viviendo en el presente y quiere vivir en el futuro", ha subrayado.

Así, la titular de Mar de la Xunta ha expuesto que lo que no le gusta es "que algunas organizaciones no gubernamentales ataquen a determinadas flotas y a otras no".

Ha defendido ser "la flota que mejor está cumpliendo con todas las normativas" y con "el máximo respeto por la sostenibilidad" de los recursos, antes de criticar "ataques como el que se produjo hace pocos días a la flota de palangre de barcos de A Guarda". "No me parece de recibo", ha reprobado.

De hecho, ha apuntado que "a nivel internacional existen otras flotas que digamos no se caracterizan mucho por hacer una pesca sostenible" y ha puesto el ejemplo de prácticas como el 'finning', con medidas "que solo le aplican a la flota europea". En este sentido, ha pedido medirse "todos por el mismo rasero".

En esta línea, ha dicho no tener "problema con ninguna organización ecologista", sino "todo lo contrario", pero ha avisado de que, "si desde luego lo que se busca es demonizar al sector pesquero gallego", no lo va "a consentir".