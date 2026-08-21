Decomisan 154,7 kilos de berberecho en el parque natural de Corrubedo por extracción ilegal

Berberechos decomisados en una intervención en Corrubedo - XUNTA

A CORUÑA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Conservación de la Naturaleza (UICON), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, localizaron en días pasados 154,7 kilos de berberecho en el marco de un operativo de vigilancia antifurtivismo en el complejo dunar de Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixán.

La intervención, informa la Xunta, se realizó durante una vigilancia continuada con visores nocturnos, dron y prismáticos, detectando la presencia de cuatro furtivos extrayendo berberecho y donde escondían estos moluscos.

Los agentes decomisaron todos los ejemplares y los devolvieron al medio rural al encontrarse en buenas condiciones, precisa el departamento autonómico.

La actuación se enmarca en el plan operativo anual de la UICON, una nueva brigada móvil integrada por ocho agentes del que la Xunta remarca su "alta capacidad técnica" para abordar materias que exigen conocimientos específicos y actuaciones coordinadas.