Mariscadores de Ferrol se movilizan con una caravana automovilística para reclamar una solución a su situación

FERROL 4 (EUROPA PRESS)

Mariscadores de la ría de Ferrol reclaman a las distintas administraciones "una solución" ante la difícil situación que están atravesando, debido a la escasez de producto, sobre todo almeja.

En concreto, estiman que a lo largo de los últimos años la producción se ha reducido en un 90%, según ha trasladado Jorge López, patrón mayor de la Cofradía Santiago Apóstol de Barallobre, en Fene (A Coruña), cuyos socios son, con los de Ferrol y Mugardos (A Coruña), los encargados de la explotación de estos bancos marisqueros.

"Vamos a solicitar una reunión en la que estemos presentes representantes de las tres cofradías, Xunta y Gobierno central, en la que demandaremos que hasta que no haya una solución para la ría de Ferrol no se levante nadie de la mesa", ha trasladado el patrón mayor de pósito fenés.

Además, ha afeado las declaraciones de la consellería do Mar, Rosa Quintana "al afirmar que ya han gastado mucho en la ría de Ferrol y que no pueden gastar más; eso no puede ser, si hay un problema hay que afrontarlo y solucionarlo", ha aseverado.

CARAVANA AUTOMOVILÍSTICA

Dichas manifestaciones las ha realizado López a la finalización de la nueva movilización de estos profesionales del mar, que en esta ocasión han estado acompañados por representantes de los sindicatos CIG, CCOO y UGT, además de representantes políticos, con la presencia del diputado autonómico Ramón Fernández y el alcalde de Fene, Juventino Trigo.

La protesta ha consistido en una caravana automovilística que ha partido sobre las 13,00 horas desde la zona de A Malata, en Ferrol, y que ha transcurrido también por los municipios de Narón, Neda, Fene y ha terminado en Mugardos.

Han participado unos 100 vehículos luego de que algunos desistieran al advertir que podrían ser sancionados ante los cierres perimetrales decretados en algunos municipios por los que han transcurrido.