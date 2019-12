El mejillón incrementa su respuesta inmune tras dos encuentros con el mismo patógeno, según un estudio del CSIC

Publicado 17/12/2019 19:07:07 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado en Galicia por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha constatado que el mejillón, si bien carece de respuesta inmunológica específica (no tiene anticuerpos y por tanto no se le puede vacunar), es capaz de responder mejor empleando su respuesta inmune innata tras dos encuentros consecutivos con el mismo patógeno.

La investigación se ha realizado tomando como objeto de estudio el mejillón de Galicia (Mytilus galloprovincialis) y como patógeno la bacteria Vibrio splendidus. Ha estado dirigida por el grupo Inmunología y Genómica del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM, Vigo) y ha participado la Universidad de Trieste.

Los detalles de la investigación se publican en un artículo científico, 'Inmune tolerance in Mytilus galloprovincialis Hemocytes after repeated contact with Vibrio splendidus', en la revista Frontiers in Microbiology.

Tal y como ha recordado el CSIC, el mejillón de Galicia se encuentra ampliamente distribuido alrededor de todo el mundo y tiene "un alto impacto ecológico y económico". Debido a que vive fijo a las rocas y a su alimentación por filtración, está en constante contacto con millones de microorganismos, algunos de ellos patógenos y muchos causantes de enfermedades que pueden ocasionar mortalidades masivas con pérdidas económicas "millonarias".

"Se sabe que, como todos los invertebrados, carece de memoria inmune, es decir, no puede producir anticuerpos, pero sí puede responder a patógenos, heridas y estrés ambiental de una manera muy eficiente", ha explicado Antonio Figueras Huerta, profesor de investigación del CSIC.

Sin embargo, hasta este estudio se desconocía si era capaz de modificar su respuesta inmune después de dos encuentros consecutivos con el mismo patógeno, imitando en cierta medida la memoria inmunológica de los vertebrados.

Los resultados de esta investigación muestran que la especie incrementa su respuesta tras la primera infección con un determinado patógeno, lo que le permite "lidiar" con él. "Después del

segundo, la respuesta es más controlada, para no dañar los propios tejidos y para luchar contra el patógeno de forma más eficiente, minimizándose así el daño que supone para el propio mejillón un status de defensa y respuesta mantenida en el tiempo", concluye Figueras.