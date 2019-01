El número de trabajadores de la pesca extractiva gallega creció un 7% entre 2015 y 2017 y alcanza los 11.377

Publicado 02/01/2019 17:58:11 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La población ocupada en la pesca extractiva en Galicia aumentó un 7 por ciento entre finales del año 2015 y finales del año 2017 hasta alcanzar los 11.377 trabajadores, lo que supone 742 trabajadores más que en los últimos ejercicios.

Así lo reflejan los datos de empleo de la flota pesquera gallega recogidos en la cuarta edición de la encuesta 'Ocupesca', elaborada por la Consellería do Mar.

Según ha informado la Consellería, la comunidad gallega rompe de este modo "con la tendencia de pérdida de empleo en el sector, especialmente con la crisis económica" y suma 742 trabajadores más a los 10.635 recogidos a finales de 2015.

La encuesta señala cómo la flota de artes menores fue la que más contribuyó a ese incremento de la ocupación, con un aumento del 14,4 por ciento en el personal embarcado. Este segmento sumó 826 marineros en esos dos años, hasta alcanzar un total de 6.558, por lo que se consolida como "el más importante para la pesca extractiva de Galicia".

La modalidad de pesca del cerco también elevó la cifra de empleados a bordo con un 12,3 por ciento entre 2015 y 2017, hasta contar con 1.312 tripulantes, 144 más.

El caladero nacional terminó los dos años de actividad analizados "en positivo", con 823 marineros más que se corresponden con un incremento próximo al 10 por ciento y sitúa actualmente el número de profesionales embarcados rozando los 9.300.

El empleo en los barcos de las aguas comunitarias creció un 0,3 por ciento y en las pesqueras internacionales descendió un 7,8 por ciento en los dos años analizados. Sin embargo, la flota se mantuvo prácticamente estable entre 2015 y 2017, con sólo 19 embarcaciones menos.

Además, los resultados de 'Ocupesca' revelan que la facturación de la flota pesquera gallega aumentó en los dos ejercicios un 11 por ciento, al pasar de los 801 millones de euros de ingresos obtenidos en 2015 a los más de 889 millones de euros de 2017. La subida se produjo tanto en caladero nacional como en pesqueras comunitarias e internacionales y dejó una facturación media de más de 78.000 euros por tripulante y año.

"RENOVACIÓN GENERACIONAL"

Según señala la conselleira do Mar, Rosa Quintana, en el prólogo de la encuesta 'Ocupesca', "estas cifras validan no solo la buena evolución de los niveles de afiliación al Réxime Especial do Mar, sino que se ve acompañado por volúmenes de descargas y ventas en positivo".

También asegura que esperan que "esta buena evolución del empleo en el mundo del mar sirva como aliciente para conseguir el gran objetivo de nuestra estructura marítimo-pesquera: la renovación generacional".

En lo referente a la acuicultura, el informe refleja que la actividad del sector tuvo un crecimiento negativo y cuenta con 2.603 empresas dedicadas al cultivo de mejillón, a los parques de cultivo y a los criaderos, granjas, líneas de cultivo o jaulas. De ellas dependen más de 5.200 trabajadores.