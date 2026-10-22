El Parlamento gallego reclama al Gobierno "más apoyo efectivo" a cofradías y al sector marisquero

Nazareth Cendán. - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado este miércoles dos iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en las que se reclamaba al Gobierno central un incremento "sustancial" del apoyo y la protección para el sector marítimo-pesquero, incidiendo especialmente en las demandas de las mariscadoras y de las cofradías de pescadores de la Comunidad.

En sus propuestas, los 'populares' instaban al Ejecutivo central a adoptar medidas "urgentes y eficaces" que vayan más allá de "promesas incumplidas" y que garanticen la viabilidad económica de un sector "estratégico" para miles de familias en la costa gallega.

La diputada Nazareth Cendán defendió una de estas iniciativas, incidiendo en la necesidad de proteger a las profesionales del marisqueo, mayoritariamente mujeres, tal como ha dicho. Estas, pese a la suspensión de forma temporal de su actividad por causas ajenas a ellas, tuvieron que efectuar el pago íntegro de sus cuotas mensuales a la Seguridad Social.

Por eso, ahora el PP ha pedido la exención del 100% de las cuotas para las mariscadoras afectadas por esta casuística.

Por su parte, Dolores Hermelo ha defendido la segunda de las iniciativas, en la que pedía "más apoyo efectivo" a las 63 cofradías de pescadores de Galicia, que representan el 28% de todo el Estado.

Así, solicita una línea específica de ayudas tras el impacto en estas organizaciones que tuvo la falta de personal en las Capitanías Marítimas y la plena aplicación del nuevo reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima.