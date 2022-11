Pesca.- La oposición acusa a la Xunta de "alimentar" el conflicto de la mejilla, mientras Mar defiende el "diálogo"

La Consellería avanza ayudas extraordinarias de "casi 15 millones de euros" para el sector pesquero en 2023 y el BNG cree que llegan tarde

El BNG y el PSdeG han acusado a la Xunta de "alimentar" el conflicto entre mejilloneros y 'percebeiros' por las zonas de recogida de la mejilla a pocos días de la apertura de la fase de recogida y denuncian la "incapacidad" de la Consellería do Mar de "propiciar un acuerdo". Mientras, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, ha defendido la postura de "diálogo" y "mano tendida" del departamento que dirige Rosa Quintana.

En la Comisión 8.ª de Pesca y Marisqueo, celebrada este martes en el Parlamento de Galicia, la diputada del BNG Rosana Pérez ha criticado que la Xunta haya aprobado el decreto de manera "unilateral".

Asimismo, la nacionalista ha destacado que la anterior orden que regulaba la extracción de mejilla, del año 2000, funcionó "durante 19 años" de una manera "aceptable y razonable", hasta que, ha añadido, "en noviembre de 2019 la Consellería aprueba este decreto". "No nos consta que ese decreto estuviera hablado y acordado con los afectados", ha señalado Rosana Pérez.

"A partir de ese momento, las cosas solo fueron a peor y siguen a día de hoy sin resolverse a punto de comenzar otra campaña el próximo 1 de diciembre", ha lamentado la diputada del BNG.

Además, ha puesto en duda la "mano tendida" prometida por la Xunta mientras "por otro lado se estaba publicando una modificación de las zonas de extracción que convirtió la actividad en un polvorín". Unos cambios que, según la nacionalista, se realizaron "de manera unilateral" y "un día antes de que empezara la campaña".

En este sentido, ha explicado que se trataba de "una resolución de modificación de las zonas de extracción de la Consellería que se basaba en criterios técnicos y que la Consellería califico de provisional y sujeta a cambios". "No era creíble (...) y solo sirvió para dinamitar los pocos puentes que quedaban entre la administración y los sectores", ha zanjado.

En esta misma línea, ha demandado que facilite a los grupos parlamentarios los informes técnicos empleados tanto para la resolución de noviembre como para la reapertura de zonas.

"INFLEXIBILIDAD"

Por su parte, el diputado del PSdeG Julio Torrado cree que desde el año 2019 "cada año se intentó dar la vuelta a la situación" a través de "promesas de diálogo que no se cumplían" y "promesas de apertura de zonas" de las que, en estos momentos, ha asegurado, todavía no se sabe "nada".

Así, ha criticado la "inflexibilidad" de la Xunta para evitar un conflicto entre 'bateeiros' y 'percebeiros' que "nunca tuvieron problemas" hasta que "la Xunta decidió provocar un problema enorme".

Torrado ha concluido su primera intervención preguntando al director xeral de Pesca si la Xunta "está alimentando el conflicto a voluntad". En este sentido, ha afirmado que "aún tiene la posibilidad de resolverlo y de ser un Gobierno que quiere resolver el conflicto y no mantenerlo".

"DIÁLOGO"

En su turno de palabra, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, ha defendido que la Xunta "está en el diálogo" y ha asegurado que "hubo y hay" oferta de flexibilizar "todos los condicionantes que regulan la extracción de la mejilla".

"Estamos y estuvimos en la vía del diálogo. Queremos y ofrecemos ese diálogo y lo queremos, como se señaló en la moción cuyo acuerdo se aprobó en este Parlamento, sin imposiciones de ningún tipo", ha reivindicado Basanta.

De este modo, el director xeral ha sostenido que han mantenido hasta diez reuniones con el sector 'bateeiro' y también con las federaciones. En concreto, ha detallado "25 contactos en menos de 11 meses" para abordar el asunto que, en su opinión, "no es más que la punta del iceberg".

Sobre los informes, ha señalado que "no son una foto fija" porque "las condiciones del mar son variables". En todo caso, ha trasladado que la Consellería do Mar "no se niega a ajustar y a adecuar las zonas en las que no se puede extraer mejilla".

Ante estas circunstancias, Basanta ha insistido en llamar al "diálogo" y a la "voluntad de evitar tensiones". Así, ha dicho estar seguro de que tanto los 'bateeiros' como los 'percebeiros' "están en esa línea", aunque ha reconocido que puede haber "desavenencias" que, ha asegurado, "se superarán con sentido común".

Tras esta intervención, la diputada nacionalista Rosana Pérez ha afirmado que darán "un margen" para observar si "prospera ese diálogo", mientras el diputado socialista Julio Torrado ha subrayado que el acuerdo entre las partes es siempre "lo mejor", pero ha reiterado que en esas partes "está también la Xunta", que, a su juicio, "debe contribuir a la reflexión y al acuerdo".

CRISIS DE PRECIOS

Por otra parte, en esta misma Comisión, el BNG también ha cuestionado las medidas anunciadas por la Xunta para paliar las consecuencias de la crisis de la subida de precios en el sector pesquero.

La diputada Rosana Pérez ha relatado que en el mes de marzo, el por entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había anunciado un plan de choque para el sector pesquero con "tres medidas": la exoneración de las tasas portuarias, la intensificación de la campaña 'Galicia sabe a aMar' y la agilización del pago de las ayudas que ya se habían concedido.

Sobre esta última, Pérez ha criticado que no se trate de "una medida de choque", sino de "hacer lo que se le supone a un Gobierno", es decir, "pagar las ayudas tan pronto las tiene concedidas". En cuanto a las tasas portuarias, la diputada nacionalista ha advertido de que, después de ocho meses, "aún no se ha puesto en marcha".

Antonio Basanta ha avanzado que trabajan para que el conjunto del sector tenga ayudas, con cargo a los Presupuestos de 2023, de "casi 15 millones de euros de ayudas extraordinarias" vinculadas "al impacto en el sector durante el segundo semestre del 2022".

Así, ha explicado que el objetivo es que se convoquen en el primer trimestre del próximo año y que se abonen dentro de los primeros seis meses del año. De este modo, Basanta ha detallado que tienen como finalidad "beneficiar a la flota, a la acuicultura y a la cadena de transformación, que se quedó fuera de las ayudas del Gobierno central".

La diputada nacionalista ha lamentado que las ayudas se anunciaran en marzo y se vayan a pagar "un año y medio después". "No se van a pagar esas ayudas directas hasta 2023", ha censurado.