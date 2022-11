PP de Lugo insta al Gobierno a presentar "cuanto antes" el recurso en Europa contra el veto a la pesca de fondo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de la provincia de Lugo ha trasladado su apoyo al sector pesquero lucense, afectado por el veto a la pesca de fondo por parte de la Comisión Europea en 87 áreas del Atlántico nororiental, y han instado además al Gobierno central a presentar, "cuanto antes", el recurso ante el Tribunal de Xustiza de la Unión Europea con las aportaciones del sector y de las Comunidades Autónomas afectadas para "enriquecer y fortalecer sus argumentos".

Así, los diputados en el Congreso, Jaime de Olano y Joaquín García Díez, se han reunido con representantes de la Cofradía de Pescadores

Santiago Apóstol de Celeiro y varios barcos pesqueros para conocer como están afectando al sector las primeras semanas de veto.

Según detallan en un comunicado, han podido constatar que "se ve muy perjudicado el palangre de fondo que, incomprensiblemente, fue incluido en la prohibición".

Además, han entregado las firmas recogidas entre los diputados del Grupo Parlamentario del Congreso --entre las que se encuentra, según apuntan, la de la portavoz y secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra-- en apoyo al Manifiesto por la pesca, el marisqueo, la acuicultura y la cadena mar-industria europeas y el rechazo a medidas como la prohibición de la pesca de fondo.

El diputado lucense y portavoz de Pesca del Grupo Popular en el Congreso, García Díez, ha explicado que han solicitado la comparecencia en el Congreso de forma urgente del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para explicar sus actuaciones para revertir esta prohibición.

"A menos de 15 días para que expire el plazo legal para presentar el recurso, no se conocen los fundamentos jurídicos, ni técnicos, ni científicos en los que se basa el recurso. Es incomprensible que el ministro no haya presentado aún el recurso y que no haya explicado previamente en qué se argumenta", ha criticado Díez.

LEY DE PESCA SOSTENIBLE

Por otra parte, también les ha explicado la situación en la que se encuentra la tramitación parlamentaria en el Congreso de la nueva Ley de Pesca Sostenible para la que, explican, ya se ha constituido la ponencia tras finalizar el periodo de presentación de enmiendas.

Indican además que el Grupo Popular ha presentado una batería de enmiendas y que están "preocupados" por el cambio "tan brusco en el modelo de gestión de los derechos de pesca que pretende esta Ley".

A este respecto, insisten en que existe "una línea roja a la hora de poder valorar el apoyo a la ley: que no se revisen los derechos adquiridos por todos los armadores con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, si queda aprobada tal y como entró en el Congreso".