El PPdeG demanda un plan de simplificación específica para el sector marítimo-pesquero

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado, a través de una proposición no de ley, un plan de simplificación específica para el sector marítimo-pesquero.

Tal y como ha trasladado en una nota de prensa, la iniciativa demanda un marco regulador "más ágil y justo" que refuerce la soberanía alimentaria, garantice la viabilidad socioeconómica y preserve el tejido productivo de las comunidades costeras gallegas.

En este sentido, la diputada del PPdeG Nazareth Cendán ha explicado que la propuesta surge en el marco del actual proceso que la Unión Europea desarrolla desde febrero de 2025 con los llamados paquetes ómnibus, "propuestas dirigidas a reducir los costes administrativos y las obligaciones de presentación de información para las empresas".

Además, ha señalado que "la simplificación en el campo del mar debe ir mucho más allá de la mera reducción de informes burocráticos"

Para la parlamentaria popular, el sector se enfrenta la diferentes "desafíos regulatorios" que "amenazan de forma directa su viabilidad económica", como, ha ejemplificado, "los elevados costes de cumplimiento, los cierres de caladeros, la presión fiscal y las ineficiencias administrativas que lastran su operatividad diaria".

Por todo ello, la iniciativa del PPdeG apuesta porque la Comisión Europea ejecute "una revisión práctica, profunda y exhaustiva" de todas las políticas con impacto en la pesca", exigiendo que la legislación sea "proporcionada, coherente y eficaz permitiendo que el sector prospere y garantizando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea".

Asimismo, Nazareth Cendán ha defendido que las administraciones de las regiones altamente dependientes de la pesca, como Galicia, cuenten con una participación directa en el proceso de toma de decisiones en Bruselas.

"El objetivo final es alcanzar un marco normativo justo y ágil que preserve el tejido productivo y el futuro socioeconómico de todas las comunidades costeras gallegas frente a la competencia de terceros Estados", ha subrayado.