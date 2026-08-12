El PSdeG reclama a la Xunta una identificación "clara y visible" para diferenciar el pulpo gallego del importado

Archivo - La diputada socialista Paloma Castro. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista llevará al Parlamento una iniciativa para instar a la Xunta a promover un sistema de identificación "claro, visible e inequívoco del origen del pulpo" que se comercializa en la Comunidad.

La portavoz de pesca del PSdeG en la Cámara gallega, Paloma Castro, ha advertido de que gran parte del pulpo consumido en Galicia "viene de fuera" y el consumidor "no sabe ni puede distinguirlo del producto gallego".

Así, ha defendido la necesidad de ofrecer "más transparencia, más control y más información", tanto en tiendas como en restaurantes, porque, ha añadido, "detrás de un producto con tanta tradición hay un importante tejido económico".

"Cuando escogemos pulpo gallego, estamos apoyando a nuestra flota, a las cofradías y a centenares de familias que viven del mar", ha reivindicado.

Por todo ello, la iniciativa que los socialistas defenderán en la Cámara autonómica destaca que a pesar de que la normativa actual establece obligaciones de información sobre el origen del pulpo en las distintas fases de la cadena comercial, el consumidor final "no siempre dispone de esa información".

Además, los socialistas demandan que se intensifique las inspecciones para garantizar la trazabilidad de origen del pulpo comercializado en Galicia, como también la puesta en marcha de campañas de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a los operadores.

También ha señalado que los representantes del sector pesquero ya han advertido de que esa "falta de diferenciación" contribuye a "una competencia desleal" y dificulta que el pulpo gallego tenga "un precio acorde con su calidad y con el esfuerzo realizado por los profesionales del mar".