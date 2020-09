Quintana, sobre la publicación del proyecto de dragado de la ría do Burgo: "Espero que esta sea la definitiva"

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, en Vigo

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, se ha referido a la publicación en la Boletín Oficial del Estado (BOE) el proyecto definitivo de para el dragado de la ría de O Burgo, que cuenta con un presupuesto de casi 50 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses, para ironizar con que espera en que esta "sea la definitiva", y que el proceso salga adelante.

"A principios de marzo el Gobierno central decía que lo que le faltaba era una certificación de la Consellería do Mar, para poder licitar las obras, y ahora queda acreditado que no era así, ya que todavía no tenían aprobado de manera definitiva el proyecto, que hicieron la semana pasada, y ahora entiendo que tienen todo lo posible para licitar la obra de una vez para de esta forma cumplir con los requisitos que teníamos establecidos con la Unión Europea (EU)".

A preguntas de los medios de comunicación durante esta visita, Rosa Quintana también se ha referido a las protestas que han protagonizado en las últimas semanas los mariscadores de las cofradías de Ferrol, Barallobre, y Mugardos, por la falta de almeja y la aportación de soluciones.

La integrante del Gobierno de la Xunta ha detallado que mantienen "reuniones de manera constante" con los representantes de estos mariscadores y que han cumplido "con todo" lo comprometido.

Quintana ha detallado que desde su departamento también se han puesto en contacto con la Estación de Bioloxía Mariña de A Graña, en Ferrol, dependiente de la Universidad de Santiago (USC), para ver si es posible dentro de sus competencias abordar algún tipo de estudio y dar más luz sobre el problema que pueda estar sucediendo en la ría, debido a la presencia del parásito "perkinsus", y que está generado una gran mortandad de las diferentes variedades de almeja.

Dichas manifestaciones las ha realizado Quintana en la sede de la Escuela Oficial Náutico-Pesquera de Ferrol, para mostrar su apoyo al equipo directivo de esta escuela, tras poner en marcha el protocolo establecido para evitar la propagación de la COVID-19, y para comprobar como se han aplicado estas medidas.

Unas ochenta y cinco las personas se formarán en este curso en los ciclos de mecánica naval y transporte marítimo de la escuela pública situada en Serantes, en cuyas instalaciones está la única aula de seguridad de titularidad pública que existe en Galicia diseñada y construida específicamente para la realización de prácticas de lucha contra el fuego y supervivencia en el mar.

Quintana también visitó en Vigo el Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico, donde se imparte el grado superior dual de Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións.

Esta opción, de carácter experimental, compagina la formación académica con la práctica en instalaciones de diferentes empresas con buques de arrastre y palangre de altura y gran altura, y que operan en caladeros como Gran Sol o Malvinas.