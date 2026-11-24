Archivo - Una batea para pescar mejillones, a 2 de septiembre, en Pontevedra, Galicia (España). La alta temperatura del agua, sin viento norte y el continuo desove del mejillón alarman a los 'bateeiros'. El sector explica que la concha tiene "un buen crec - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una decena de polígonos de bateas de mejillón reabren a la extracción este martes al remitir la extensión de la marea roja.

Así lo ha decretado el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) para estas bateas en las rías de Arousa, Muros-Noia y Vigo.

En concreto, los polígonos que vuelven a estar operativos son: Ribeira B y C; Cambados B, C (Norte y Sur); Grove C2; Muros A y B; Noia A; así como Redondela D.

De este modo, están abiertos 32 de los 52 polígonos de bateas existentes en las rías gallegas, el 62,5% del total.