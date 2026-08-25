Rescatados los tres tripulantes de un palangrero que se incendió cerca de Estaca de Bares

Incendio buque cerca de Estaca de Bares. - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tres tripulantes del palangrero 'Corvo' tuvieron que ser rescatados tras incendiarse el buque cerca de Estaca de Bares.

Según ha indicado Salvamento Marítimo, el Centro de Coordinación de Fisterre recibió la alerta sobre las 22.04 horas de este lunes, cuando el buque se encontraba a ocho millas al nordeste de Estaca de Bares.

Así, movilizaron al helicóptero Pesca II --de Gardacostas de Galicia--, a la Salvamar Alioth y al buque María Pita de Salvamento Marítimo.

Debido a las llamas, los tripulantes abandonaron el buque en una balsa salvavidas y fueron rescatados, sobre las 22.35 horas, por el pesquero 'Río Xunco'. Posteriormente, fueron evacuados en helicóptero hasta Celeiro donde los esperaba una ambulancia.

Mientras tanto, el buque María Pita intentó combatir el incendio durante la madrugada, pero el pesquero acabó hundiéndose sobre las 05.40 horas. Con todo, el remolcador de altura se mantiene en zona recogiendo los restos del naufragio.